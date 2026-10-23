Aguacero inunda calles de Guayaquil y complica el tránsito en varios sectores este viernes 23
La acumulación de agua afecta la circulación vehicular, mientras equipos de atención se despliegan para atender las novedades.
Fuerte lluvia causa inundaciones y caos vehicular en Guayaquil
Segura EP
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Actualizado:
23 oct 2026 - 18:08
Una fuerte lluvia cayó sobre Guayaquil la tarde de este viernes 23 de octubre de 2026 y dejó calles anegadas en distintos puntos de la ciudad.
El aguacero registrado en Guayaquil provocó acumulaciones de agua en calles y avenidas de varios sectores.
Entre los puntos reportados están la ciudadela Martha de Roldós, la avenida Enrique Ortega Moreira, la avenida Juan Tanca Marengo y la calle Guillermo Cubillo.
También se reportaron novedades en la avenida Barcelona, en el ingreso al túnel San Eduardo, así como en Flor de Bastión, el Fortín y la vía a Daule, a la altura del kilómetro 6.
Otros puntos afectados incluyen las avenidas Víctor Emilio Estrada y Benjamín Carrión Mora, además de calles de distintos sectores del norte de la ciudad.
El ECU 911 informó que las lluvias dejaron calles anegadas en el sector de Luis Alcívar y Jorge Maldonado.
Además, mediante sus cámaras de videovigilancia en Samborondón, mantiene el monitoreo de la zona para identificar nuevas novedades.
Sauces 6 y 9 registran acumulación de agua
En Sauces 6 y Sauces 9, la acumulación de agua dificulta la circulación vehicular en varios puntos.
La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) advirtió sobre las condiciones de las calzadas mojadas y pidió a los conductores circular con precaución.
Ante las afectaciones, equipos de Emapag e Interagua se desplegaron para atender los reportes relacionados con las lluvias.
Las autoridades mantienen el seguimiento de los sectores afectados mientras continúan las labores de atención.
El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) mantiene una alerta por lluvias intensas en la región Costa.
Se recomienda a los conductores reducir la velocidad, aumentar la distancia entre vehículos y evitar cruzar calles inundadas, especialmente cuando no se puede determinar la profundidad del agua.
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