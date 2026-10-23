Aguacero inunda calles de Guayaquil y complica el tránsito en varios sectores este viernes 23

Una fuerte lluvia cayó sobre Guayaquil la tarde de este viernes 23 de octubre de 2026 y dejó calles anegadas en distintos puntos de la ciudad.

El aguacero registrado en Guayaquil provocó acumulaciones de agua en calles y avenidas de varios sectores.

Entre los puntos reportados están la ciudadela Martha de Roldós, la avenida Enrique Ortega Moreira, la avenida Juan Tanca Marengo y la calle Guillermo Cubillo.

También se reportaron novedades en la avenida Barcelona, en el ingreso al túnel San Eduardo, así como en Flor de Bastión, el Fortín y la vía a Daule, a la altura del kilómetro 6.

🌧️ Una fuerte lluvia se registra en #Guayaquil, provocando inundaciones en calles y avenidas. La acumulación de agua dificulta la circulación vehicular en distintos puntos de la ciudad. ⚠️ Se recomienda a los conductores circular con precaución. #Lluvia #H24NEWS https://t.co/0VUcjc40CD — H24 NEWS (@H24NewsEC) October 23, 2026

Otros puntos afectados incluyen las avenidas Víctor Emilio Estrada y Benjamín Carrión Mora, además de calles de distintos sectores del norte de la ciudad.

El ECU 911 informó que las lluvias dejaron calles anegadas en el sector de Luis Alcívar y Jorge Maldonado.

Además, mediante sus cámaras de videovigilancia en Samborondón, mantiene el monitoreo de la zona para identificar nuevas novedades.

Sauces 6 y 9 registran acumulación de agua

En Sauces 6 y Sauces 9, la acumulación de agua dificulta la circulación vehicular en varios puntos.

La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) advirtió sobre las condiciones de las calzadas mojadas y pidió a los conductores circular con precaución.

Ante las afectaciones, equipos de Emapag e Interagua se desplegaron para atender los reportes relacionados con las lluvias.

En #Guayaquil sector Sauces 9 inundado #lluvias #invierno2026 #inundados https://t.co/eK6ckL28i7 — ecuador221ec (@Ecuador221ec) October 23, 2026

Las autoridades mantienen el seguimiento de los sectores afectados mientras continúan las labores de atención.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) mantiene una alerta por lluvias intensas en la región Costa.

#Guayaquil | Debido a las fuertes lluvias registradas esta tarde, se reportan calles anegadas en el sector de Luis Alcívar y Jorge Maldonado. 📹 Desde las cámaras de videovigilancia del #ECU911Samborondón mantenemos el monitoreo permanente del sector, atentos a cualquier novedad. — Coordinación Zonal 5 y 8 ECU 911 (@ecu911sambo) October 23, 2026

Se recomienda a los conductores reducir la velocidad, aumentar la distancia entre vehículos y evitar cruzar calles inundadas, especialmente cuando no se puede determinar la profundidad del agua.