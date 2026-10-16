Cierre en la vía Perimetral por un motociclista herido tras siniestro

Un hombre quedó herido tras un siniestro de tránsito sobre la vía Perimetral, en Guayaquil.

Un motociclista quedó herido tras un siniestro de tránsito registrado la mañana de este viernes 16 de octubre de 2026. El hecho ocurrió sobre la vía Perimetral, cerca del sector de la Ciudadela Los Olivos.

La víctima quedó tendido sobre el carril central de la carretera. Agentes de la Autoridad de Tránsito y Movilidad de Guayaquil ATM llegaron al sitio para resguardar al hombre mientras llegaba una ambulancia.

El siniestro, del cual se desconocen las causas, provocó gran carga vehicular sobre la vía Perimetral, en sentido hacia el sur.

La escena que dejó este siniestro fue fuerte. El herido no podía responder a las preguntas de los uniformados, solo se movía de un lado a otro mientras se quejaba del dolor.

Paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil llegaron al sitio luego de varios minutos y trasladron al hombre de inmediato a una casa de salud.

Las autoridades investigarán las causas de este siniestro.