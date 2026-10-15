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Quito

Un taxi se volcó y dejó dos personas heridas en Carcelén, al norte de Quito

AMT y el Cuerpo de Bomberos acudieron a la intersección de la av. Eloy Alfaro y Galo Plaza Lasso tras el volcamiento de un vehículo de servicio público.

Un taxi se volcó en la av. Eloy Alfaro y Galo Plaza Lasso, en el sector de Carcelén, al norte de Quito, la tarde de este jueves 15 de octubre de 2026.

Cortesía

Autor

Roberto Cadena

Actualizado:

15 oct 2026 - 14:16

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Unidades de socorro y control atendieron un accidente de tránsito tipo volcamiento registrado la tarde de este jueves 15 de octubre de 2026 en el norte de Quito. El hecho involucró a un vehículo tipo taxi en el sector de Carcelén.

De acuerdo con el reporte preliminar del siniestro, la alerta ingresó a las 12:35, y el personal operativo llegó al sitio a las 12:49. 

El incidente ocurrió específicamente en la intersección de la avenida Eloy Alfaro y la avenida Galo Plaza Lasso, en sentido norte-sur.

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Según el reporte preliminar de la AMT, el taxi se volcó en la av. Eloy Alfaro y Galo Plaza Lasso y dejo dos personas heridas.Cortesía

Como producto del volcamiento del automóvil, dos personas resultaron heridas y recibieron atención prehospitalaria en el lugar por parte de los organismos de socorro. 

No se registrarán víctimas mortales ni daños a la propiedad pública o privada, de acuerdo con el reporte. 

Estado de la vía

Las autoridades informaron que no se registran carriles cerrados a causa del incidente vial, por lo que el flujo vehicular en el sector se mantiene habilitado.  

En el lugar, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) y el Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ) labores de asistencia. 

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