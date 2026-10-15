Un taxi se volcó y dejó dos personas heridas en Carcelén, al norte de Quito

Un taxi se volcó en la av. Eloy Alfaro y Galo Plaza Lasso, en el sector de Carcelén, al norte de Quito, la tarde de este jueves 15 de octubre de 2026.

Unidades de socorro y control atendieron un accidente de tránsito tipo volcamiento registrado la tarde de este jueves 15 de octubre de 2026 en el norte de Quito. El hecho involucró a un vehículo tipo taxi en el sector de Carcelén.

De acuerdo con el reporte preliminar del siniestro, la alerta ingresó a las 12:35, y el personal operativo llegó al sitio a las 12:49.

El incidente ocurrió específicamente en la intersección de la avenida Eloy Alfaro y la avenida Galo Plaza Lasso, en sentido norte-sur.

Según el reporte preliminar de la AMT, el taxi se volcó en la av. Eloy Alfaro y Galo Plaza Lasso y dejo dos personas heridas. Cortesía

Como producto del volcamiento del automóvil, dos personas resultaron heridas y recibieron atención prehospitalaria en el lugar por parte de los organismos de socorro.

No se registrarán víctimas mortales ni daños a la propiedad pública o privada, de acuerdo con el reporte.

Estado de la vía

Las autoridades informaron que no se registran carriles cerrados a causa del incidente vial, por lo que el flujo vehicular en el sector se mantiene habilitado.

En el lugar, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) y el Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ) labores de asistencia.