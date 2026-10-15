Cierre de un carril en la Autopista General Rumiñahui por volcamiento de un camión este jueves

Un camión se volcó sobre la Autopista Rumiñahui a la altura del puente dos.

Un camión se volcó sobre la Autopista General Rumiñahui, en el sector del Puente Dos, la madrugada de este jueves 15 de octubre de 2026.

La Prefectura de Pichincha informó el cierre del carril derecho de la Autopista, en sentido Valle de Los Chillos-Quito. Y que debido a la gran carga vehicular que existe en el sitio se procede a habilitar el el contraflujo.

Según las primeras investigaciones, el siniestro se habría producido al rededor de la 01:00 de este jueves, provocando graves daños en el alumbrado público y dejando sin servicio de luz a los habitantes del sector.

El ECU 911 informó que dos postes fueron afectados. Los cables quedaron sobre la calzada, en el parterre y en medio del puente peatonal causando molestias a los ciudadanos.

Jonathan Gómez, cabo primero de la Policía Nacional, informó que el conductor del camión habría huido del lugar, pues a la llegada de los uniformados no lo encontraron en el sitio.

Se desconocen las causas de este siniestro que, afortundamente, no registró personas heridas.

Efectivos de la Policía Nacional permanecen en el lugar a la espera del personal de la Empresa Eléctrica para realizar el levantamiento y reemplazo de los postes y cables que resultaron afectados.