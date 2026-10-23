Incendio en recicladora de Guayaquil dejó pérdidas totales del material almacenado

Incendio en recicladora en el noroeste de Guayaquil.

Un incendio se registró la tarde de este viernes 23 de octubre en una recicladora ubicada en Colinas de la Florida, en la entrada de la 8, al noroeste de Guayaquil.

La emergencia se reportó aproximadamente a las 13:40 y movilizó a 30 efectivos y 10 unidades del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil.

El mayor del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, Jonathan Miranda, informó sobre la atención de la emergencia y confirmó que no hubo personas heridas.

Una chispa habría provocado el incendio

Según la información preliminar, el fuego se habría originado mientras uno de los trabajadores realizaba labores de soldadura en el techo de la recicladora.

Durante estos trabajos, una chispa habría caído sobre los materiales almacenados en la parte inferior de la estructura.

La presencia de papel y cartón habría facilitado la rápida propagación de las llamas dentro del establecimiento.

Incendio en recicladora en el noroeste de Guayaquil. Allan Falconi

Pérdidas totales del material almacenado

Uno de los trabajadores de la recicladora indicó que el material almacenado en el interior del establecimiento se perdió por completo debido al incendio.

Aunque las llamas fueron controladas, la emergencia habría dejado importantes pérdidas materiales. El monto económico de los daños no ha sido precisado.

Bomberos realizaron labores de enfriamiento

Para atender la emergencia, el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil desplegó aproximadamente 30 efectivos y 10 unidades.

Después de controlar las llamas, los equipos continuaron con las labores de enfriamiento para evitar una posible reactivación del fuego. Durante estos trabajos todavía se observaba humo en el área de la recicladora.

De acuerdo con la información proporcionada por el mayor Jonathan Miranda, el incendio no dejó personas heridas.

Las circunstancias que originaron la emergencia y la cuantificación de los daños materiales quedan sujetas a las verificaciones correspondientes.