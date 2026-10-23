Fuerte siniestro de tránsito entre un camión y un tráiler en el kilómetro 40 de la vía a la Costa 

Un camión y un tráiler involucrados en un siniestro de tránsito en la vía a la Costa, este viernes 23 de octubre de 2026.

Un camión que transportaba camarones quedó completamente destruído tras un siniestro de tránsito con un tráiler. El hecho se registró la mañana de este viernes 23 de octubre de 2026 en el kilómetro 40 de la vía a la Costa, en Guayaquil.

Una cámara de Teleamazonas llegó al sitio y mostró los daños ocasionados en el camión, el cual quedó a un costado de la vía.

El tráiler quedó unos metros atrás, sobre el carril derecho de la vía. También registró daños en la carrocería.

Personal de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) llegó al sitio para gestionar el tránsito vehicular.

Hasta las 07:30 no existía un reporte oficial de la autoridades sobre las posibles causas, y personas afectadas por este siniestro.