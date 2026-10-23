Mujer muere atropellada por un bus del Corredor Occidental en La Magdalena, en el sur de Quito

Mujer fallece tras ser impactada por un bus en el carril exclusivo de La Magdalena

Una mujer falleció y un menor de edad resultó herido en un siniestro de tránsito registrado la mañana de este viernes 23 de octubre de 2026, en el sector de La Magdalena, en el sur de Quito.

El siniestro ocurrió aproximadamente a las 11:00 de este viernes, en la intersección de la avenida Mariscal Sucre y la calle San Miguel.

Según la información disponible, una mujer que estaba acompañada de un menor de edad fue impactada por un bus que circulaba por el carril exclusivo del Corredor Occidental.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran el momento en que ambos cruzan la avenida. En el video se observa que el bus se aproxima por el carril exclusivo y los impacta.

Las circunstancias exactas del accidente deberán establecerse mediante las investigaciones correspondientes.

Tras el impacto, la mujer fue trasladada al Hospital del Sur, donde el personal médico confirmó su fallecimiento.

El menor que la acompañaba también resultó herido y recibió atención médica.

AMT y SIAT investigan las causas del siniestro

Personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) acudió al lugar para controlar la circulación vehicular y atender la emergencia.

La presencia de los agentes permitió gestionar el tránsito en el sector mientras se desarrollaban las primeras diligencias.

Además, miembros del Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) iniciaron las investigaciones para determinar cómo ocurrió el atropellamiento y establecer las circunstancias del siniestro.

Las autoridades deberán esclarecer las condiciones en las que la mujer y el menor cruzaron la avenida y la forma en que circulaba el bus por el carril exclusivo.

La investigación permitirá determinar las causas del accidente ocurrido en La Magdalena, en el sur de Quito.