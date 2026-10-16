Lluvias anegan calles de Guayaquil: estas son las zonas afectadas la noche del 16 de octubre
Las fuertes lluvias registradas la noche de este viernes 16 de octubre de 2026 provocaron acumulación de agua en varias calles de Guayaquil.
Sauces 6, Urdesa, Samanes y otros sectores reportaron novedades que complican la circulación vehicular.
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Actualizado:
16 oct 2026 - 21:33
Las fuertes precipitaciones registradas en Guayaquil durante la noche de este viernes 16 de octubre dejaron calles anegadas en varios puntos de la ciudad.
Las cámaras de videovigilancia del ECU 911 captaron acumulación de agua en Sauces 6, en el norte de la urbe, mientras ciudadanos reportaron lluvias intensas también en Samanes y Guayacanes.
Según información de Segura EP, entre las 19:30 y las 20:00 se reportaron novedades en distintos sectores.
Para atender las incidencias se desplegaron unidades de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil (Emapag) e Interagua.
Entre los puntos con acumulación de agua consta la avenida Gabriel Roldós, en Sauces 6.
También se reportaron novedades en la avenida 36A y Víctor Emilio Estrada, en Urdesa, así como en la avenida Enrique Ortega Moreira y calle 12, en Urdesa Norte.
Otros sectores reportados son la avenida Barcelona, a la altura del estadio Monumental, y la vía Perimetral, cerca de Los Olivos.
Además, la ciudadela Samanes figura entre los puntos donde se registró acumulación de agua por las precipitaciones.
Lluvias complican la circulación vehicular en Guayaquil
Las cámaras del centro de operaciones C5 de Segura EP también registraron calzada mojada en las avenidas Barcelona, Juan Tanca Marengo y Benjamín Carrión, además del sector de Los Rosales.
Estas condiciones pueden dificultar la circulación y reducir la adherencia de los vehículos sobre el pavimento.
Ante las lluvias y la acumulación de agua, las autoridades recomendaron a los conductores reducir la velocidad, mantener distancia entre vehículos y circular con precaución.
De ser posible, se aconseja utilizar rutas alternas para evitar los puntos con calles anegadas.
Los equipos de Emapag e Interagua fueron desplegados para atender las novedades reportadas.
Se recomienda a los ciudadanos mantenerse atentos a los avisos oficiales y evitar circular por calles con acumulaciones importantes de agua.
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