Lluvias anegan calles de Guayaquil: estas son las zonas afectadas la noche del 16 de octubre

Sauces 6, Urdesa, Samanes y otros sectores reportaron novedades que complican la circulación vehicular.

Las fuertes precipitaciones registradas en Guayaquil durante la noche de este viernes 16 de octubre dejaron calles anegadas en varios puntos de la ciudad.

Las cámaras de videovigilancia del ECU 911 captaron acumulación de agua en Sauces 6, en el norte de la urbe, mientras ciudadanos reportaron lluvias intensas también en Samanes y Guayacanes.

Según información de Segura EP, entre las 19:30 y las 20:00 se reportaron novedades en distintos sectores.

REPORTE POR LLUVIAS 🌧️ Actualización 19h30 ⏰ Se registran las siguientes novedades en #Guayaquil como consecuencia de las lluvias; se desplegan unidades de @EmapagGye e @interagua para la atención: 📍 Sectores con acumulación de agua: 1️⃣ Sauces Seis, Av. Gabriel Roldós 2️⃣ Víctor Emilio Estrada, Av. 36a 3️⃣ Dr. Enrique Ortega Moreira, Calle 12 4️⃣ Av. Barcelona Altura del Estadio Momumental 5️⃣ Vía Perimetral, Altura de los Olivos 6️⃣ Cdla. Samanes — Segura EP - C5GYE (@segura_ep) October 17, 2026

Para atender las incidencias se desplegaron unidades de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil (Emapag) e Interagua.

Entre los puntos con acumulación de agua consta la avenida Gabriel Roldós, en Sauces 6.

También se reportaron novedades en la avenida 36A y Víctor Emilio Estrada, en Urdesa, así como en la avenida Enrique Ortega Moreira y calle 12, en Urdesa Norte.

Otros sectores reportados son la avenida Barcelona, a la altura del estadio Monumental, y la vía Perimetral, cerca de Los Olivos.

Además, la ciudadela Samanes figura entre los puntos donde se registró acumulación de agua por las precipitaciones.

#Guayaquil | Desde las cámaras de #VideovigilanciaECU911 se monitorean calles anegadas por las fuertes lluvias en el sector de Sauces 6, norte de la urbe. Precaución al conducir. Utiliza vías alternas de ser posible. #LíneaÚnicaParaEmergencias https://t.co/kXOfiFkCgb — Coordinación Zonal 5 y 8 ECU 911 (@ecu911sambo) October 17, 2026

Lluvias complican la circulación vehicular en Guayaquil

Las cámaras del centro de operaciones C5 de Segura EP también registraron calzada mojada en las avenidas Barcelona, Juan Tanca Marengo y Benjamín Carrión, además del sector de Los Rosales.

Estas condiciones pueden dificultar la circulación y reducir la adherencia de los vehículos sobre el pavimento.

Ante las lluvias y la acumulación de agua, las autoridades recomendaron a los conductores reducir la velocidad, mantener distancia entre vehículos y circular con precaución.

#Guayaquil Atención reportan fuertes lluvias desde #Samanes, #Guayacanes y otras zonas del norte de la ciudad. https://t.co/Ddzlrv6RIn — Noticias al Instante (@alinstantegyec) October 17, 2026

De ser posible, se aconseja utilizar rutas alternas para evitar los puntos con calles anegadas.

Los equipos de Emapag e Interagua fueron desplegados para atender las novedades reportadas.

Se recomienda a los ciudadanos mantenerse atentos a los avisos oficiales y evitar circular por calles con acumulaciones importantes de agua.