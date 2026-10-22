Un motociclista falleció en un siniestro de tránsito en la vía a la Costa este jueves

Un siniestro de tránsito dejó un motociclista fallecido en la vía a la Costa.

Un motociclista falleció tras ser arrollado por un tráiler la mañana de este jueves 22 de octubre de 2026, en un siniestro de tránsito ocurrido en el kilómetro 8 de la vía a la Costa, en sentido desde Chongón hacia Guayaquil.

El cuerpo de la víctima quedó bajo el cabezal del tráiler. La trágica escena fue cercada por personal de la ATM y Cuerpo de Bomberos Guayaquil para las respectivas pericias.

Según información preliminar, el tráiler habría impactado a la motocicleta, pero un tercer vehículo también estaría involucrado, sin embargo, este no fue encontrado en el sitio.

Las investigaciones determinarán las causas y responsabilidades de este siniestro ocurrido al rededor de las 08:00 de ese jueves.

Las autoridades informaron que el conductor del tráiler no se encontraba en la escena.

Personal de Medicina Legal llegó al sitio para el levantamiento del cuerpo, así como indicios que permitan determinar las causas de este siniestro.

La vía se mantuvo cerrada alrededor de una hora, tras las pericias respectivas la vía fue habilitada en su totalidad.