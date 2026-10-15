Segura EP: nómina de metropolitanos subiría a USD 30 millones en 2027 

El crecimiento del personal y los cuestionamientos sobre el desempeño

La nómina de Segura EP aumentaría a USD 30 millones en 2027, según la información proporcionada por Álex Anchundia, gerente general de la empresa pública municipal.

La cifra corresponde al presupuesto previsto para remuneraciones, de acuerdo con los datos recogidos para esta investigación.

De 728 a más de 2.000 agentes de control municipal

En junio de 2023, Segura EP informó que tenía 728 agentes de control municipal. Durante su primer año, la institución reportó un crecimiento hasta alcanzar 1.428 agentes, tras la incorporación de nuevos uniformados. .

En mayo de 2026, el Municipio anunció la incorporación de 695 agentes y reportó un contingente de 2.049 uniformados. Este crecimiento amplió la presencia de los agentes en distintos sectores de Guayaquil. .

Estas cifras corresponden a los agentes de control municipal y no necesariamente al total de trabajadores de Segura EP, que incluye personal de otras áreas de la empresa pública.

¿Cuánto representan los sueldos de los agentes?

Un agente de control municipal consultado para esta investigación señaló que su sueldo base es de USD 636 mensuales, sin contar horas extras ni otros componentes de la remuneración.

Al multiplicar ese valor por los 2.049 agentes reportados en mayo de 2026, la estimación alcanza más del USD 1 300 000 mensuales en sueldos base. En un año, el monto equivaldría a más de USD 15 600 000.

Este cálculo es una estimación matemática, no el gasto oficial ejecutado por la institución. Se basa en el sueldo informado por uno de los agentes y en el número de uniformados reportado públicamente.

La proyección no incluye beneficios laborales, aportes patronales, horas extras ni los sueldos de otros trabajadores de Segura EP. Por ello, debe diferenciarse de los USD 30 millones previstos para la nómina de 2027.

Vehículos, motocicletas y estaciones de seguridad

La inversión municipal también contempla recursos para el despliegue operativo. En octubre de 2026, la Alcaldía informó sobre 128 camionetas y 50 motocicletas para el Grupo de Apoyo a la Seguridad, además de estaciones de Acción Segura y equipos tecnológicos. .

La infraestructura tecnológica incluye un sistema de videovigilancia con decenas de miles de cámaras. Sin embargo, para determinar el costo total de las operaciones, se requiere conocer el gasto en adquisición y mantenimiento de vehículos, combustible, equipamiento y funcionamiento de las estaciones.

Cuestionamientos por el uso de celulares durante los turnos

El crecimiento del contingente también ha generado preguntas sobre el desempeño de los agentes en las calles.

Ciudadanos consultados para esta investigación compartieron sus percepciones sobre la seguridad en los sectores donde encuentran a los uniformados.

Uno de los cuestionamientos se relaciona con el uso de teléfonos celulares durante la jornada laboral.

La alcaldesa subrogante Tatiana Coronel criticó públicamente esta conducta y pidió a los agentes prestar atención a lo que ocurre en los espacios públicos.

Según la información recogida para esta investigación, Segura EP prevé dotar a los agentes de radios de comunicación y restringir el uso de celulares durante los turnos a partir de 2027.

La medida busca mejorar la comunicación operativa y reducir las distracciones mientras cumplen sus funciones.

La inversión y los resultados de seguridad

Con una nómina prevista de USD 30 millones para 2027, más de 2.000 agentes de control municipal y recursos destinados al equipamiento y la vigilancia, el debate se centra en los resultados que obtiene la ciudad con esta inversión pública.

Para evaluar su efectividad, será necesario contrastar los recursos asignados con indicadores de desempeño, como las alertas atendidas, los operativos realizados, las intervenciones preventivas y los resultados obtenidos en los sectores donde se despliegan los uniformados.