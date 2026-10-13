'Cuida carros' cobran hasta USD 20 por estacionar en espacios públicos en Guayaquil

Estacionar un vehículo en Guayaquil puede convertirse en un problema para quienes buscan un espacio cerca de conciertos, eventos masivos y actividades con gran afluencia de público.

Durante las fiestas de la ciudad, usuarios denunciaron cobros de hasta USD 20 por parte de los denominados 'cuida carros' en los alrededores del estadio Modelo.

En uno de los videos difundidos en redes sociales, un conductor reclama por un ticket que establece un cobro de USD 10 por el supuesto servicio de parqueo.

Las imágenes reavivan las preguntas sobre quién establece estas tarifas y qué pueden hacer los ciudadanos cuando consideran que el valor exigido es excesivo.

'Cuida carros' en Guayaquil: denuncian tarifas de hasta USD 20

La problemática no es nueva. En anteriores ocasiones, este medio de comunicación ha recogido denuncias ciudadanas sobre cobros de entre USD 3 y USD 5 por estacionar en espacios públicos, valores que los conductores también consideran excesivos.

Las quejas apuntan a personas que ocupan veredas, espacios bajo puentes y otros lugares públicos que no necesariamente están habilitados como parqueaderos autorizados para ofrecer el servicio de cuidado de vehículos.

Durante conciertos y eventos con gran afluencia de público, la demanda de estacionamiento aumenta y, según las denuncias, también pueden elevarse los valores exigidos.

Los ciudadanos cuestionan que no exista claridad sobre quién establece esas tarifas y si hay una autorización para cobrar por el uso de esos espacios.

Ciudadanos denuncian presiones para pagar a los 'cuida carros'

El reclamo no se limita al valor que deben entregar los conductores. Algunos usuarios aseguran que, cuando no aceptan la tarifa impuesta, los cuidacarros reaccionan con malas actitudes, lo que genera temor ante la posibilidad de que sus vehículos sufran algún daño.

Estas denuncias plantean una diferencia entre entregar voluntariamente una contribución por el cuidado de un automóvil y sentir que existe una obligación de pagar una cantidad determinada para poder estacionar.

En este contexto, la ciudadanía pide que se aclare qué actividades están permitidas en los espacios públicos y qué mecanismos existen para denunciar cobros considerados abusivos.

¿Qué hacen las autoridades frente a los cobros de los 'cuida carros'?

Otro de los puntos que genera cuestionamientos es la actuación de los organismos de control. En uno de los videos proporcionados para esta denuncia se observa a agentes de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) frente a cuidacarros, mientras se exhibe una tarifa de estacionamiento.

En las imágenes no se aprecia una intervención para impedir el cobro. Sin embargo, el video por sí solo no permite establecer qué acciones se realizaron antes o después de la grabación ni si se inició algún procedimiento formal.

La presencia de agentes de control en este tipo de situaciones plantea preguntas sobre los protocolos que deben seguir cuando identifican posibles cobros no autorizados y sobre las sanciones que podrían aplicarse.

La ciudadanía también reclama que los operativos no se limiten a intervenciones puntuales, sino que se mantengan durante conciertos, feriados y actividades masivas, cuando aumenta la demanda de espacios para estacionar.

Parqueos tarifados en Guayaquil: ¿son una solución para los 'cuida carros'?

El Municipio de Guayaquil aprobó en segundo debate, el 20 de agosto de 2026, la ordenanza que regula el uso y control de los espacios de estacionamiento público tarifado. La normativa fue publicada en el Registro Oficial el 9 de septiembre de 2026.

La regulación establece una tarifa de $1 por hora, fraccionable en pagos de $0,25 por cada 15 minutos, y un límite de cuatro horas continuas de estacionamiento.

También contempla cinco minutos de tolerancia antes de que se genere una notificación por exceder el tiempo pagado.

El primer polígono previsto para ampliar el sistema comprende el área delimitada por las calles Loja y Olmedo y las avenidas Malecón y Boyacá.

La aprobación de la ordenanza no significó que todos los espacios contemplados comenzaran a operar de inmediato, pues su implementación requiere completar los procedimientos correspondientes.

Sin embargo, la existencia de parqueos tarifados en sectores como Urdesa no ha impedido que se reporten cobros adicionales por parte de 'cuida carros'.

Por eso, algunos ciudadanos cuestionan si la ampliación del sistema será suficiente para resolver el problema.

Una de las preocupaciones es que los conductores terminen pagando dos veces por estacionar: primero por el estacionamiento regulado y después por el supuesto cuidado del vehículo.

¿Qué pasará con las personas que trabajan como 'cuida carros'?

Durante el debate sobre la ordenanza también surgieron interrogantes sobre las personas que dependen económicamente de esta actividad.

En agosto de 2026, declaraciones recogidas por medios de comunicación señalaron que la ATM planteaba actualizar el registro de cuidacarros mediante un censo y analizar alternativas para incorporarlos al funcionamiento del nuevo sistema de estacionamiento.

Sin embargo, quedan preguntas sobre cuántas personas realizan esta actividad en Guayaquil, qué funciones podrían desempeñar bajo un esquema regulado y qué mecanismos impedirían que continúen los cobros adicionales a los conductores.

La implementación de parqueos tarifados requiere, por tanto, definir responsabilidades y establecer controles claros para que los usuarios conozcan qué pagos son oficiales y cuáles no corresponden al servicio autorizado.

'Cuida carros' en Guayaquil: ciudadanos piden controles permanentes

Mientras persisten las denuncias, los ciudadanos reclaman medidas que permitan recuperar los espacios públicos y evitar que estacionar un vehículo se convierta en una fuente de preocupación o en un gasto inesperado.

La discusión involucra tanto el ordenamiento del estacionamiento como la situación de quienes dependen de la actividad de cuidar automóviles.

El desafío para el Municipio y la ATM será definir cómo se aplicará la regulación, qué controles se ejecutarán y cómo se atenderán las denuncias ciudadanas.

La pregunta que permanece es cómo evitar que los conductores tengan que pagar tarifas impuestas por particulares, incluso en lugares donde existen o se proyectan parqueos tarifados.