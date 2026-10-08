Guayaquil: Agentes metropolitanos protestan por horas extras y fallas en los biométricos

Un grupo de agentes de Control Municipal protagonizó una protesta la mañana de este jueves 8 de octubre en el cuartel ubicado junto al mercado de la Caraguay, en el sur de Guayaquil.

El reclamo está relacionado con las horas extras que, según los agentes, no aparecen reflejadas de manera completa en sus pagos. Videos difundidos en redes sociales muestran a los uniformados reunidos en las instalaciones.

Los agentes cuestionan la solución anunciada

Segura EP informó que una falla en los sistemas biométricos de marcación de asistencia generó inconsistencias en los datos correspondientes a las horas extras.

La empresa pública aseguró que se reunió con los agentes, que se realizaron revisiones y correcciones y que se calibrarán los equipos para evitar que el inconveniente vuelva a presentarse.

Sin embargo, varios agentes consultados por este medio sostienen que no han recibido una solución concreta respecto de las horas extras que aseguran haber trabajado.

Los uniformados, que solicitaron mantener su identidad en reserva por temor a perder su empleo, afirman que las inconsistencias en el registro de horas extras no son nuevas y que se han presentado durante varios meses.

Fallas en biométricos y estaciones EAS

Según los testimonios recogidos, una de las principales dificultades está relacionada con los equipos utilizados para registrar el ingreso y salida de los agentes.

Los uniformados aseguran que algunos biométricos presentan daños y que, cuando se les pide utilizar otros puntos de marcación, también encuentran inconvenientes con los dispositivos disponibles en las Estaciones de Acción Segura (EAS).

Las EAS forman parte del modelo de despliegue territorial implementado por el Municipio. Desde marzo de 2025 se han instalado 14 estaciones en distintos sectores de Guayaquil.

Los agentes sostienen que estas dificultades terminan afectando el registro de las horas trabajadas y, por consecuencia, el cálculo de las horas extras.

Segura EP dice que revisará las bitácoras

Alex Anchundia, gerente general de Segura EP, explicó que el problema está relacionado con las marcaciones que no fueron registradas correctamente por los equipos biométricos.

En conversación telefónica con este medio, señaló que Talento Humano revisará las bitácoras de asistencia para cotejar la información manual con los registros del sistema y determinar las horas extras efectivamente trabajadas.

Anchundia también aseguró que no existe una deuda acumulada de remuneraciones con los agentes y que el inconveniente corresponde al registro de las horas extras de este mes.

La versión coincide con el comunicado difundido por Segura EP, en el que la empresa señaló que mantiene al día los pagos y obligaciones patronales de los Agentes de Control Municipal.

Alcaldesa subrogante también reaccionó

La alcaldesa subrogante de Guayaquil, Tatiana Coronel, se pronunció sobre la protesta a través de su cuenta de X.

Coronel señaló que, si las horas extras deben ser pagadas, se pagarán, pero también cuestionó el desempeño de algunos agentes y les pidió cumplir con sus funciones en el espacio público.

En su mensaje, la funcionaria pidió a los agentes dejar los celulares y cuidar los espacios públicos. También los calificó como “los ojos de la ciudad”, aunque aclaró que su crítica no estaba dirigida a todo el personal.

El pronunciamiento de Coronel se suma al reclamo laboral y abre otro frente dentro de la controversia: mientras los agentes exigen que se reconozcan las horas extras que aseguran haber trabajado, la administración municipal cuestiona el cumplimiento de las funciones de parte del personal.

Un reclamo que enfrenta dos versiones

La protesta deja dos versiones sobre el mismo problema. Segura EP sostiene que una falla en los biométricos provocó inconsistencias en el registro y que estas serán corregidas mediante la revisión de las bitácoras.

Los agentes, en cambio, aseguran que las fallas de los equipos son recurrentes, que las alternativas de marcación tampoco funcionan correctamente y que el problema de las horas extras se ha repetido durante varios meses.