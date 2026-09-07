11 alpinistas murieron por una avalancha en el Cáucaso ruso

11 alpinistas murieron en una avalancha en el Cáucaso ruso, informó el lunes 7 de septiembre de 2026 el Ministerio de Situaciones de Emergencia.

La avalancha, ocurrida el domingo en la garganta de Bezengui, conocida por sus montañas y su glaciar, sorprendió a un grupo de 33 alpinistas, según esta fuente.

En las redes sociales, testigos publicaron imágenes de una impresionante avalancha de nieve que se precipitaba por este desfiladero en Kabardia-Balkaria, bajo un cielo azul.

"Lamentablemente, 11 personas murieron" y otras seis resultaron heridas, indicó el ministerio, precisando que 10 alpinistas lograron descender a salvo, mientras se desconoce el paradero de otros seis.

El lunes por la mañana, 56 rescatistas participaban en las labores de búsqueda en el lugar, según la misma fuente.

El desfiladero de Bezengui está rodeado de algunas de las montañas más altas del Cáucaso central, con picos que van de 4 000 a 5 200 metros de altitud. La región alberga además el impresionante glaciar de Bezengui.