Rescatan en Nepal a dos trabajadores que pasaron nueve días atrapados por el deslave

Ya nadie lo creía posible, pero ocurrió el milagro: los equipos de rescate lograron encontrar, este viernes 4 de septiembre, a dos obreros con vida en un túnel del norte de Nepal, donde estaban atrapados desde el catastrófico deslave del 26 de agosto en el Himalaya.

Uno de los dos supervivientes fue sacado del túnel en una camilla que fue alzada por varios hombres con casco, según muestran las imágenes difundidas por el Ministerio de Energía.

El otro hombre milagrosamente salvado, con el rostro y el cuerpo cubiertos de barro, fue puesto nuevamente en pie por sus rescatistas, a quienes dirigió un pequeño gesto con la mano.

Estos dos obreros, identificados por las autoridades como Sanjay Shah, un capataz mecánico de 30 años, y Kabir Maharjan, un supervisor de 45, son los primeros en ser sacados con vida del túnel de las obras de la presa Trishuli-3.

"Estoy tan feliz, ahora mi corazón está mucho más tranquilo", declaró a la AFP Amir Maharjan, hermano de uno de los dos hombres encontrados.

Por su lado, el ejército indicó que pronto se conoció la noticia de que "las operaciones de búsqueda y rescate continúan".

La avalancha de agua, hielo y escombros que destruyó varios valles de la región fronteriza entre Nepal y China ha dejado en total al menos 1 308 muertos y más de 5 600 desaparecidos, según los últimos datos oficiales.

Trabajos de rescate

Del lado nepalí, decenas de rescatistas, algunos provenientes de India, China y Corea del Sur, se han embarcado desde entonces en una carrera contrarreloj para encontrar supervivientes en los túneles de centrales hidroeléctricas o de represas en construcción.

En su lento avance entre el barro y los escombros, solo habían recuperado unos pocos cuerpos sin vida. Las autoridades estiman que podría haber allí un centenar de personas atrapadas.

Según las autoridades en Nepal, entre los desaparecidos se encuentran más de 900 empleados u obreros de las centrales hidroeléctricas.

Los dos sobrevivientes fueron evacuados de inmediato en helicóptero hacia la capital, Katmandú, para someterse a exámenes médicos, según el Ministerio de Energía.

Por otra parte, las autoridades nepalesas redoblan sus esfuerzos para prestar asistencia a las decenas de millas de personas damnificadas por la catástrofe.