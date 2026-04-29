Condenan a 18 meses de prisión a hombre que se aferró a un helicóptero en vuelo

Piden 18 meses de prisión a un hombre que agarró la parte inferior de un helicóptero y se fue volando agarrado en una boda en Kenia porque no le permitieron subir a bordo.

Un hombre fue condenado a 18 meses de prisión tras protagonizar un hecho extremo al aferrarse a un helicóptero en pleno vuelo, luego de que se le negara abordar la aeronave en kenia.

Según las autoridades, el sujeto intentó subir al helicóptero sin autorización, y al ser rechazado, decidió sujetarse a la estructura externa de la aeronave mientras esta despegaba.

El acto puso en grave riesgo tanto su vida como la seguridad de la tripulación y de terceros.

Se determinó que la conducta del acusado representó una amenaza significativa para la aviación, por lo que dictó una sentencia de 18 meses de cárcel.

Las autoridades subrayaron que este tipo de acciones constituyen delitos graves por el potencial de provocar accidentes fatales.