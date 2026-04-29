Presuntos tiguerones detenidos que usaban uniformes policiales en Ecuador

Operativos en Guayaquil, Manta y Santo Domingo permitieron la captura de nueve supuestos integrantes de Los Tiguerones. Entre los detenidos figura alias ‘Jhony’.

El ministro del Interior John Reimberg dio detalles de los operativos ejecutados este miércoles contra quienes supuestamente utilizaban prendas y motocicletas similares a las que usan las fuerzas de seguridad (Policía) para cometer robos y otros delitos.

Reimberg, señaló que los hombres son sospechosos de cometer un asalto a un local de encomiendas en una plaza comercial de Guayaquil, el pasado 29 de diciembre, para lo que se disfrazaron de policías.

Estas son sus identificaciones y sus delitos reracionados compartidos por el Ministro:

# Nombre completo Alias Nacionalidad Edad Antecedentes / Procesos judiciales 1 CUSME PALLAROSO Jhonny Alexander Jhony IPRR Ecuatoriano 31 3 detenciones por asociación ilícita y robo 2 SALCEDO RAMOS Ralph Santiago Ralph IPRR Ecuatoriano 27 4 procesos por receptación, tráfico de drogas y robo 3 INTRIAGO FIGUEROA Jordy Guillermo - Ecuatoriano 31 3 procesos por tráfico de armas y robo 4 CHAVEZ MENDOZA Carlos Antonio - Ecuatoriano 32 No registra 5 NAVARRO LÓPEZ Alex Luis - Ecuatoriano 40 No registra 6 PINCAY HOLGUIN Eduardo Luis - Ecuatoriano 37 No registra 7 ZAMBRANO MONTAÑO Diego Ely - Ecuatoriano 23 1 proceso por extorsión 8 PORTILLA ZUMBA Henry Joel - Ecuatoriano 30 4 procesos por robo, extorsión y delincuencia organizada 9 ZABALA MUÑOZ José Elías - Ecuatoriano 24 No registra Nota: Todos los detenidos fueron puestos a órdenes de la justicia para el proceso correspondiente.

Durante los allanamientos, los agentes también decomisaron cinco vehículos, una motocicleta, nueve teléfonos móviles, 300 gramos de droga y otros insumos que serían indispensables para la investigación, según aseguró Reimberg en su cuenta de la red social X.