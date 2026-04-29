Presuntos tiguerones detenidos que usaban uniformes policiales en Ecuador
Nueve presuntos miembros de Los Tiguerones fueron detenidos en Ecuador. Utilizaban uniformes policiales para asaltar locales.
Caen 9 Tiguerones que se disfrazaban de policías
John Reimberg
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Fecha de publicación
29 abr 2026 - 15:56
Operativos en Guayaquil, Manta y Santo Domingo permitieron la captura de nueve supuestos integrantes de Los Tiguerones. Entre los detenidos figura alias ‘Jhony’.
El ministro del Interior John Reimberg dio detalles de los operativos ejecutados este miércoles contra quienes supuestamente utilizaban prendas y motocicletas similares a las que usan las fuerzas de seguridad (Policía) para cometer robos y otros delitos.
Reimberg, señaló que los hombres son sospechosos de cometer un asalto a un local de encomiendas en una plaza comercial de Guayaquil, el pasado 29 de diciembre, para lo que se disfrazaron de policías.
Estas son sus identificaciones y sus delitos reracionados compartidos por el Ministro:
Durante los allanamientos, los agentes también decomisaron cinco vehículos, una motocicleta, nueve teléfonos móviles, 300 gramos de droga y otros insumos que serían indispensables para la investigación, según aseguró Reimberg en su cuenta de la red social X.
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