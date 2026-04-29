LigaPro 2026: Los partidos que podrá ver en vivo por Teleamazonas

Independiente del Valle en la victoria de Copa Libertadores ante Libertad de Paraguay.

La Fecha 12 de la LigaPro se vive en la cancha de Teleamazonas con los partidos: Universidad Católica vs. Independiente del Valle y Leones vs. Emelec. Los encuentros serán transmitidos en vivo por El Canal de la Familia Ecuatoriana.

La jornada empieza el viernes 1 de mayo en el estadio Olímpico Atahualpa, donde Universidad Católica recibirá a Independiente del Valle, a las 16:30. El equipo de Joaquín Papa llega motivado tras la victoria en Copa Libertadores 2-3 ante Libertad de Paraguay.

En el campeonato local los negriazules lideran la tabla con 25 puntos, mientras que la 'Chatoleí' le pisa los talones con 22 unidades, la derrota ante el Manta en el cierre de la fecha 11 complicó a la Universidad Católica que el viernes hará todo por retomar el primer lugar.

Leones recibe a Emelec

El segundo partido que lo verá en vivo es Leones frente a Emelec, el domingo 3 de mayo, desde las 17:00. El estadio Olímpico de Ibarra será el escenario de este encuentro.

Emelec con 14 puntos se ubica en el décimo lugar tabla. La victoria ante Liga de Quito en la última fecha le permitió sumar tres puntos más. En tanto que Leones perdió ante IDV y se quedó en el puesto 14 con 10 puntos.

Partidos Fecha 12 de la LigaPro