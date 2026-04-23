Operación contra el narcotráfico deja a 200 turistas atrapados en favela de Río de Janeiro

Turistas atrapados en operativo armado en Río de Janeiro

Un operativo contra el narcotráfico en la favela Vidigal dejó atrapados a cerca de 200 turistas que se encontraban en el mirador del Morro Dois Irmãos, conocido por sus vistas panorámicas de la ciudad.

La intervención estuvo marcada por intensos tiroteos entre fuerzas de seguridad y presuntos miembros del Comando Vermelho.

Turistas en medio del operativo

De acuerdo con medios locales, los visitantes muchos de ellos extranjeros quedaron aislados en la parte alta del cerro mientras se desarrollaba el enfrentamiento.

Testimonios recogidos por la televisión brasileña señalaron que, tras escuchar los disparos, los guías pidieron a los turistas mantenerse en el suelo hasta que la situación se estabilizara.

Las autoridades confirmaron que todos los turistas lograron descender posteriormente sin que se registraran personas heridas.

Al final del operativo, la policía reportó al menos dos detenidos.

Durante la intervención, delincuentes bloquearon vías cercanas con un autobús y contenedores, afectando la movilidad entre zonas turísticas.

La Policía Civil indicó que la operación respondía a labores de inteligencia y reiteró que continuará actuando contra grupos criminales en la ciudad.