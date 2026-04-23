Revelan audio del ataque armado en las pirámides de Teotihuacán

Se revela audio del ataque armado en las Pirámides de Teotihuacán

Se difundió un audio relacionado con el ataque armado ocurrido en las inmediaciones de las Pirámides de Teotihuacán, uno de los principales sitios turísticos del país.

El material forma parte de las evidencias dentro de la investigación en curso sobre el hecho violento.

Detalles del audio

Las autoridades analizan el contenido para identificar a los responsables y establecer la secuencia exacta de los hechos.

En la grabación se escuchan detonaciones y momentos de tensión que permiten reconstruir parte de lo ocurrido durante el ataque.

El caso es investigado por instancias de seguridad y justicia del Estado de México, que mantienen operativos en la zona.

El hecho ha generado preocupación por la seguridad en un sitio de alta afluencia turística.

Las autoridades reforzaron la presencia policial en los alrededores mientras continúan las diligencias.