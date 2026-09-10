30 días después del terremoto: Colombia cuenta vidas, hogares y millones en pérdidas
El terremoto de magnitud 7.4 que golpeó Colombia el 10 de agosto de 2026 dejó mucho más que edificios destruidos, dejó perdidas y estos son sus números.
A un mes del terremoto de magnitud 7.4 en Colombia, la reconstrucción apenas comienza.
AFP
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Actualizada:
10 sep 2026 - 11:37
A un mes del sismo, estas son algunas de las cifras que muestran la dimensión humana y económica de la tragedia.
Las víctimas
Según el balance del Gobierno de Colombia del 30 de agosto:
- 331 personas murieron
- 4 497 resultaron heridas
- 152 permanecían desaparecidas
Además, 452 782 personas de 213 400 familias habían resultado afectadas en 497 municipios de 16 departamentos.
Detrás de cada número hay una familia, personas que perdieron a alguien, que siguen buscando a un desaparecido o que tuvieron que abandonar su hogar.
Más de 35 000 familias perdieron su vivienda
El Gobierno contabilizó:
- 35 987 viviendas destruidas
- 198 601 averiadas
También resultaron afectados:
- 4 261 centros educativos
- 404 centros de salud
Esto implica que la reconstrucción no consiste únicamente en levantar casas, también supone recuperar escuelas, hospitales y servicios esenciales.
Los animales también fueron víctimas
La emergencia alcanzó a quienes muchas familias consideran un integrante más de sus hogares.
El balance oficial del 24 de agosto registró: El reporte no especifica cuántos eran perros, gatos u otras especies.
- 1 764 animales afectados
- 2 847 rescatados
El reporte no especifica cuántos eran perros, gatos u otras especies.
Carreteras, puentes y agua
La infraestructura también recibió un fuerte golpe.
Hasta el 30 de agosto se contabilizaban:
- 482 vías afectadas
- 89 puentes vehiculares destruidos
- 121 acueductos afectados
El daño de estas estructuras también tiene un impacto humano, una carretera destruida puede significar una comunidad aislada, mientras un acueducto afectado puede dejar a familias sin acceso regular a agua.
USD 13 200 millones en daños
Una evaluación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) estimó los daños económicos directos en 42,1 billones de pesos colombianos, unos USD 13 200 millones.
El terremoto también habría generado alrededor de 16,9 millones de metros cúbicos de escombros. Las estimaciones todavía son preliminares y pueden modificarse con las evaluaciones en terreno.
El Gobierno, por su parte, ha calculado que deberá invertir cerca de 30 billones de pesos en el proceso de reconstrucción.
Un mes después, la normalidad aún no vuelve
El terremoto duró minutos, pero clases, hospitales y servicios siguen sintiendo sus efectos.
En educación, 3 872 sedes fueron afectadas en 387 municipios, impactando a cerca de 988 000 estudiantes. Al 8 de septiembre, solo el 72,9% de los alumnos de las sedes afectadas recibía educación en espacios considerados seguros.
En salud, los primeros balances de la Organización Panamericana de la Salud identificaron 303 establecimientos afectados. De ellos, 50 fueron priorizados porque los daños podían comprometer la continuidad de sus servicios.
Solo los daños en hospitales, escuelas y espacios comunitarios fueron estimados en alrededor de USD 1 500 millones.
Un mes después, reconstruir Colombia no significa únicamente levantar paredes: también implica recuperar clases, atención médica y la rutina de miles de familias.
¿Cuánto tardará Colombia en recuperarse?
No existe todavía una fecha oficial para decir que Colombia estará completamente recuperada.
La UNGRD advertía, incluso antes de este terremoto, que el país podía tardar hasta 12 años en superar los daños provocados por desastres de gran magnitud.
Para Chocó, donde estuvo el epicentro, la gobernadora Nubia Carolina Córdoba estima que la reconstrucción costará al menos 4 billones de pesos y tomará un mínimo de cuatro años.
El Gobierno nacional ya inició formalmente la etapa de reconstrucción, que incluye viviendas, escuelas, centros de salud, carreteras, servicios públicos y reactivación económica.
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