30 días después del terremoto: Colombia cuenta vidas, hogares y millones en pérdidas

A un mes del terremoto de magnitud 7.4 en Colombia, la reconstrucción apenas comienza.

A un mes del sismo, estas son algunas de las cifras que muestran la dimensión humana y económica de la tragedia.

Las víctimas

Según el balance del Gobierno de Colombia del 30 de agosto:

331 personas murieron

4 497 resultaron heridas

152 permanecían desaparecidas

Además, 452 782 personas de 213 400 familias habían resultado afectadas en 497 municipios de 16 departamentos.

Detrás de cada número hay una familia, personas que perdieron a alguien, que siguen buscando a un desaparecido o que tuvieron que abandonar su hogar.

El terremoto de magnitud 7.4 dejó una profunda huella en Colombia. Un mes después, el país cuenta las pérdidas y enfrenta el desafío de reconstruir. AFP

Más de 35 000 familias perdieron su vivienda

El Gobierno contabilizó:

35 987 viviendas destruidas

198 601 averiadas

También resultaron afectados:

4 261 centros educativos

404 centros de salud

Esto implica que la reconstrucción no consiste únicamente en levantar casas, también supone recuperar escuelas, hospitales y servicios esenciales.

Los animales también fueron víctimas

La emergencia alcanzó a quienes muchas familias consideran un integrante más de sus hogares.

El balance oficial del 24 de agosto registró: El reporte no especifica cuántos eran perros, gatos u otras especies.

1 764 animales afectados

2 847 rescatados

El reporte no especifica cuántos eran perros, gatos u otras especies.

El terremoto también dejó víctimas de cuatro patas, cientos de perros quedaron separados de sus familias mientras equipos de rescate trabajaron para ponerlos a salvo. Redes Sociales

Carreteras, puentes y agua

La infraestructura también recibió un fuerte golpe.

Hasta el 30 de agosto se contabilizaban:

482 vías afectadas

89 puentes vehiculares destruidos

121 acueductos afectados

El daño de estas estructuras también tiene un impacto humano, una carretera destruida puede significar una comunidad aislada, mientras un acueducto afectado puede dejar a familias sin acceso regular a agua.

USD 13 200 millones en daños

Una evaluación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) estimó los daños económicos directos en 42,1 billones de pesos colombianos, unos USD 13 200 millones.

El terremoto también habría generado alrededor de 16,9 millones de metros cúbicos de escombros. Las estimaciones todavía son preliminares y pueden modificarse con las evaluaciones en terreno.

El Gobierno, por su parte, ha calculado que deberá invertir cerca de 30 billones de pesos en el proceso de reconstrucción.

El terremoto también golpeó la movilidad en Colombia, más de 500 vías y un centenar de puentes vehiculares resultaron afectados. REUTERS

Un mes después, la normalidad aún no vuelve

El terremoto duró minutos, pero clases, hospitales y servicios siguen sintiendo sus efectos.

En educación, 3 872 sedes fueron afectadas en 387 municipios, impactando a cerca de 988 000 estudiantes. Al 8 de septiembre, solo el 72,9% de los alumnos de las sedes afectadas recibía educación en espacios considerados seguros.

Miles de estudiantes continúan en espacios temporales, con clases en casa o esperando regresar de forma segura a sus escuelas. Getty Images

En salud, los primeros balances de la Organización Panamericana de la Salud identificaron 303 establecimientos afectados. De ellos, 50 fueron priorizados porque los daños podían comprometer la continuidad de sus servicios.

Solo los daños en hospitales, escuelas y espacios comunitarios fueron estimados en alrededor de USD 1 500 millones.

Un mes después, reconstruir Colombia no significa únicamente levantar paredes: también implica recuperar clases, atención médica y la rutina de miles de familias.

¿Cuánto tardará Colombia en recuperarse?

No existe todavía una fecha oficial para decir que Colombia estará completamente recuperada.

La UNGRD advertía, incluso antes de este terremoto, que el país podía tardar hasta 12 años en superar los daños provocados por desastres de gran magnitud.

Para Chocó, donde estuvo el epicentro, la gobernadora Nubia Carolina Córdoba estima que la reconstrucción costará al menos 4 billones de pesos y tomará un mínimo de cuatro años.

El Gobierno nacional ya inició formalmente la etapa de reconstrucción, que incluye viviendas, escuelas, centros de salud, carreteras, servicios públicos y reactivación económica.