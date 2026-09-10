El expresidente George W. Bush expone sus lienzos inspirados en el 11-S

Un visitante observa pinturas del expresidente estadounidense George W. Bush en el Museo Presidencial George W. Bush en Dallas, Texas

Veinticinco años después de los atentados del 11 de septiembre, el expresidente estadounidense George W. Bush expone en Texas una quincena de lienzos inspirados en sus recuerdos de los ataques que dejaron casi 3.000 muertos.

Bush, que cumplió 80 años en julio, llevaba menos de ocho meses en la presidencia de Estados Unidos en el momento de los atentados.

La exposición titulada "Recordando el 11 de septiembre" se exhibe en su museo presidencial en Dallas y retrata momentos posteriores a los ataques de 2001.

Un visitante observa pinturas del expresidente estadounidense George W. Bush en el Museo Presidencial George W. Bush en Dallas, Texas AFP

La muestra se abre con una representación de Nueva York después de que las torres gemelas se derrumban tras ser impactadas por los aviones comerciales secuestrados por yihadistas: se ven los edificios del sur de Manhattan envueltos en un espeso humo gris, al fondo, bajo un cielo aún azul.

"25 años después, (George W. Bush) ha vuelto a ese momento decisivo de la historia de Estados Unidos con pincel y lienzo, pintando los símbolos, las personas y los abrazos que se le han quedado grabados desde entonces", introduce la exposición.

En varias de las obras Bush se representa a sí mismo: cuando se entra por su jefe de gabinete de que un segundo avión ha impactado contra el World Trade Center; reconfortando a una familia o a una madre en duelo; en medio de bomberos de Nueva York; pronunciando un discurso en la catedral de Washington; tomando la mano de su padre, el expresidente George HW Bush.

Fotografía del expresidente George W. Bush hablando por teléfono con el alcalde de Nueva York, Rudy Giuliani. AFP

Otro hilo conductor de esta serie sorprendentemente colorida: la bandera estadounidense, que en uno de los lienzos aparece desplegada a plano completo sobre el Pentágono, impactado ese día por un tercer avión.

"Estos son los momentos que el presidente Bush eligió pintar, porque son los que más recuerda: no el miedo, sino la determinación; no la desesperación, sino el instinto de los estadounidenses comunes y corrientes de unirse y ayudarse unos a otros", explica un comunicado.

George W. Bush gobernó hasta 2009 y se acercó a la pintura tres años después de dejar la Casa Blanca, inspirado por el ensayo de Winston Churchill "La pintura, mi pasatiempo".