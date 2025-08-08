32 perros murieron de hambre y sed tras ser abandonados dos meses en una finca en España

Los perros fueron abandonados por aproximadamente dos meses en una finca. Imagen Referencial

La policía española informó el viernes 8 de agosto del 2025 del hallazgo de 32 perros muertos de hambre en una finca del suroeste del país e investiga al propietario por presunto maltrato animal.

Los animales estaban abandonados desde junio en una propiedad de la provincia de Badajoz, en la región de Extremadura, algunos de ellos sueltos, otros atados con cadenas o en jaulas, informó la Guardia Civil en un comunicado.

"Todos se encontraron en condiciones deplorables de salubridad, sin agua y comida" y "algunos de ellos habrían intentado alimentarse con los cadáveres en división de los animales ya fallecidos", añade el comunicado.

Los agentes descubrieron los cadáveres la semana pasada "en diferentes estados de procesamiento", tras recibir una denuncia de que había perros abandonados y en malas condiciones.

Todos los animales estaban extremadamente delgados. Las fotos difundidas por la policía muestran varios cadáveres de perros demacrados.

La policía informó que abrió una investigación contra el propietario de la granja por presunto abandono de animales con el resultado de muerte.

España aprobó en 2023 una nueva ley sobre bienestar animal que soporta las penas por maltrato y abandono.