Rescatan a un perro que fue encadenado y abandonado en una vivienda de Quito

La Unidad de Bienestar Animal rescató a un perro abandonado en una casa.

Un perro fue rescatado de un domicilio de Quito donde se encontraba encadenado, según informó la Unidad de Bienestar Animal (UBA) este jueves 7 de agosto de 2025.

El can fue abandonado por "una persona que ya no quería hacerse responsable", escribió la UBA junto a fotografías del rescate.

El animal fue abandonado amarrado con una manguera y alambre. Este collar improvisado era tan corto que le impedía moverse o acostarse.

Las autoridades fueron alertadas por moradores de la zona y acudieron a inspeccionar la vivienda ubicada en el sur de Quito.

El 'peludito' tenía llagas en su cuello a causa de la manguera que lo mantenía atado a un muro en la intemperie.

La UBA trasladó al animal a un centro de atención veterinaria para revisar su estado de salud y entregarlo en adopción responsable.

¿Cómo denunciar casos de maltrato animal?

La UBA maneja un formulario para la denuncia de casos de maltrato animal en Quito. En este deben incluirse los siguientes datos: