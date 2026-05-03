Shakira cantando al lado de figuras icónicas de Brasil

Este megaconcierto gratuito se consagra como la presentación más grande en la trayectoria de la barranquillera y la primera de esta magnitud encabezada por una artista latina en las arenas brasileñas.

A lo largo del espectáculo, Shakira demostró su profundo vínculo con el país suramericano realizando varias intervenciones en un perfecto portugués. La artista recordó con emoción que Brasil fue la primera nación en abrirle las puertas cuando inició su carrera a los 18 años.

Invitados de lujo en el escenario

El show no solo recorrió los éxitos globales de la colombiana, sino que contó con la presencia de figuras icónicas que representan lo mejor de la música de Brasil:

Anitta: La estrella brasileña apareció a mitad del concierto para interpretar junto a Shakira su reciente colaboración "Choka Choka" , haciendo vibrar a la audiencia con su ritmo.

La estrella brasileña apareció a mitad del concierto para interpretar junto a Shakira su reciente colaboración , haciendo vibrar a la audiencia con su ritmo. Caetano Veloso: El legendario cantautor de 83 años aportó un momento de ternura al interpretar "O Leaozinho" , un clásico que Shakira descubrió en sus primeras giras por el país.

El legendario cantautor de 83 años aportó un momento de ternura al interpretar , un clásico que Shakira descubrió en sus primeras giras por el país. María Bethania: La reconocida artista de 79 años se unió para cantar "O que é, o que é" , un tema emblemático que celebra la vida, acompañado por el ritmo de una batería de samba.

La reconocida artista de 79 años se unió para cantar , un tema emblemático que celebra la vida, acompañado por el ritmo de una batería de samba. Ivette Sangalo: La ronda de colaboraciones cerró con el tema "Um pais tropical", reeditando la unión que ambas artistas ya habían protagonizado en el Rock in Río de 2011.

Impacto y legado

El concierto mostró al mundo la potencia y el alcance de la cultura latina, consolidando a la cantante como un referente intergeneracional.

Con una producción que mezcló sus clásicos de siempre con sus nuevos éxitos, Shakira reafirmó su estatus de "reina" en una noche que quedará grabada en la historia de la música en Brasil.