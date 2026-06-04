Noboa designa a José Julio Neira como Secretario General de la Administración Pública

Presidencia de la República del Ecuador

José Julio Neira habló en De Lunes a Lunes de Teleamazonas

El presidente de la República, Daniel Noboa, designó a José Julio Neira como nuevo Secretario General de la Administración Pública, Planificación y Gabinete.

La decisión del Primer Mandatario se oficializó mediante Decreto Ejecutivo número 409, el 4 de junio de 2026.

Este nombramiento se da en el marco de una reestructuración, mediante la cual Noboa redujo de 14 a 10 el número de ministerios en el país.

Neira, quien venía desempeñándose como Secretario de Integridad Pública, asume esta cartera de Estado para optimizar la eficiencia en el uso de los recursos públicos, eliminar barreras burocráticas, apuntar a la transformación digital y profesionalizar el servicio público, según Noboa.

Neira asume este rol dentro del Ejecutivo en reemplazo de Cynthia Gellibert.

¿Cómo queda la fusión de ministerios?

Uno de los cambios más importantes es la creación del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo, que integrará las competencias de los ministerios de Economía y Finanzas; Agricultura, Ganadería y Pesca; y Producción.

Esta nueva entidad estará dirigida por Sariha Moya.

Además, el Ministerio de Infraestructura y Tecnología reunirá las áreas de infraestructura, transporte, telecomunicaciones y conectividad.

La cartera estará a cargo de Roberto Luque y concentrará la planificación de obras, carreteras, puertos y proyectos tecnológicos.

También se conformará el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano, que agrupará las funciones de los ministerios de Trabajo, Inclusión Económica y Social, junto con la Secretaría de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades.