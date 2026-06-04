Cierre en la av. Occidental: motociclista muere tras siniestro en Quito
Un siniestro de tránsito registrado, la noche de este 4 de junio, provocó el cierre de la avenida Mariscal Sucre, en sentido sur-norte.
Una emergencia vial ocurrió en el sector de la Mariana de Jesús y av. Occidental, en el norte de Quito
Cortesía AMT
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Actualizado:
04 jun 2026 - 20:55
Un fatal siniestro de tránsito se registró, la noche de este jueves 4 de junio de 2026, entre la Mariana de Jesús y avenida Occidental. Un motociclista falleció.
La emergencia vial provocó el cierre de la avenida Mariscal Sucre, en sentido sur-norte. Lo cual generó congestión vehicular en la zona.
El incidente ocurrió a las 19:32 sobre la avenida Mariscal Sucre, aproximadamente a 200 metros de la intersección con la av. Mariana de Jesús. Según las investigaciones, el motociclista habría perdido el carril de circulación.
La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) y personal de salud acudieron al sitio para atender la emergencia. En el sitio se confirmó el fallecimiento de una persona
La AMT cerró parcialmente la av. Occidental, mientras el personal especializado realiza el levantamiento del cuerpo. La entidad recomendó a los conductores tomar rutas alternas.
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