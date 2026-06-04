Cierre en la av. Occidental: motociclista muere tras siniestro en Quito

Una emergencia vial ocurrió en el sector de la Mariana de Jesús y av. Occidental, en el norte de Quito

Un fatal siniestro de tránsito se registró, la noche de este jueves 4 de junio de 2026, entre la Mariana de Jesús y avenida Occidental. Un motociclista falleció.

La emergencia vial provocó el cierre de la avenida Mariscal Sucre, en sentido sur-norte. Lo cual generó congestión vehicular en la zona.

Furgoneta y vehículo chocaron contra una casa

El incidente ocurrió a las 19:32 sobre la avenida Mariscal Sucre, aproximadamente a 200 metros de la intersección con la av. Mariana de Jesús. Según las investigaciones, el motociclista habría perdido el carril de circulación.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) y personal de salud acudieron al sitio para atender la emergencia. En el sitio se confirmó el fallecimiento de una persona

La AMT cerró parcialmente la av. Occidental, mientras el personal especializado realiza el levantamiento del cuerpo. La entidad recomendó a los conductores tomar rutas alternas.