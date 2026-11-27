Un trágico accidente aéreo golpeó a las Fuerzas Armadas del Perú este viernes 27 de noviembre de 2026.

Equipos de búsqueda y rescate localizaran los restos de un helicóptero Mi-17 de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) que se estrelló en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), dejando un saldo de ocho militares fallecidos y un único sobreviviente.

La aeronave, identificada con la matrícula FAP 636 había sido reportada como desaparecida la noche del jueves 26 de noviembre tras cumplir una misión de extracción de tres integrantes del Ejército del Perú en la alejada localidad de Sanabamba, en el distrito de Pucacolpa, región Ayacucho.

Según reportes preliminares, el helicóptero habría impactado contra un cerro durante las maniobras de despegue en una zona de plantación de coca que se encuentra militarizada desde hace décadas por la presencia del narcotráfico y sobrevivientes de Sendero Luminoso.

Se conoce que existe un único sobreviviente del siniestro, el comandante FAP Enzo Espinoza Roque, quien fue rescatado con vida y evacuado de urgencia hacia Lima para recibir atención médica.

Identidades de los ocho militares fallecidos

A través del Comunicado Oficial N.° 005-2026-CE VRAEM, emitido este viernes el Ministerio de Defensa confirmó el deceso de cinco efectivos de la Fuerza Aérea del Perú y tres miembros del Ejército del Perú:

Tripulación de la aeronave (FAP):

Capitán FAP Bruno Rivas Zegarra Suboficial de Primera

FAP Jorge Evanan Mendoza Suboficial de Primera

FAP Franklin Odar Yovera Suboficial de Segunda

FAP Luis Alcántara Castillo Suboficial de Segunda

FAP Marcos Palomino Ayme

Personal integrante de la patrulla (Ejército del Perú):

Suboficial de Segunda EP Segundo Pereira Huayambe

Suboficial de Segunda EP Carlos Huanilo Santamaria

Suboficial de Tercera EP Crisologo Contreras Huaman

Reacciones oficiales e investigación en curso

Tras confirmarse la magnitud de la tragedia, el Comando Especial VRAEM expresó sus condolencias a los familiares de los uniformados y anunció acompañamiento institucional.

Las autoridades peruanas informaron que las circunstancias y causas exactas del siniestro se encuentran bajo investigación por parte de los organismos competentes.

Este suceso constituye el segundo accidente fatal de un helicóptero militar Mi-17 en Perú en lo que va de 2026, luego de que en febrero pasado fallecieran los 15 ocupantes de otra aeronave similar tras estrellarse en la región sureña de Arequipa.