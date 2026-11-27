La reciente orden de las autoridades talibanes en la provincia de Balj de eliminar los nombres propios de las mujeres en recetas médicas e historias clínicas —reemplazándolos por términos genéricos como Bibi (abuela)— encendió nuevamente las alarmas internacionales.

Sin embargo, esta medida forma parte de una estrategia más amplia. Desde agosto de 2021, cuando el régimen retomó el control de Afganistán, se han emitido decenas de decretos que anulan los derechos básicos de mujeres y niñas, confinándolas prácticamente al ámbito doméstico.

De acuerdo con reportes de organismos de las Naciones Unidas y organizaciones de derechos humanos, estas son las principales restricciones que enfrentan las mujeres afganas en la actualidad:

1. Exclusión total de la educación secundaria y universitaria

Afganistán es el único país del mundo donde se prohíbe formalmente estudiar a las mujeres. Las niñas solo pueden asistir a la escuela primaria hasta el sexto grado (alrededor de los 12 años).

Colegios y universidades: El veto rige tanto para la educación secundaria como para la superior.

El veto rige tanto para la educación secundaria como para la superior. Impacto en cifras: Según datos de la Unesco, más de 2,4 millones de niñas han quedado excluidas de la educación secundaria en los últimos cinco años, una cifra que podría escalar a cuatro millones para 2030 si no se revierten las medidas.

2. Expulsión del mercado laboral y de las ONG

Las mujeres tienen prohibido ocupar la gran mayoría de cargos en el sector público y en empresas privadas. El régimen también vetó su contratación en organizaciones no gubernamentales (ONG) nacionales e internacionales, lo que no solo destruyó el sustento de miles de hogares encabezados por mujeres, sino que obstaculizó la entrega de ayuda humanitaria en el país.

3. Prohibición de hablar o ser escuchadas en público

A través de la denominada ley para la "Propagación de la Virtud y Prevención del Vicio", promulgada en agosto de 2024, el régimen endureció el control sobre la expresión femenina. La normativa establece que la voz de una mujer en público es considerada una falta a la moral, por lo que tienen prohibido hablar en voz alta, cantar o recitar fuera de sus hogares.

4. Movilidad restringida y tutor masculino obligatorio

Las mujeres afganas no pueden desplazarse libremente ni viajar distancias largas sin la compañía de un pariente varón cercano (padre, esposo, hermano o hijo), conocido como mahram. Además, los conductores de taxis y transporte público tienen prohibido trasladar a mujeres que viajen solas. Según encuestas de ONU Mujeres, la mitad de las afganas sale de su casa apenas una o dos veces al mes.

5. Código estricto de vestimenta y veto en espacios recreativos

Es obligatorio cubrirse completamente de pies a cabeza en público, incluyendo el rostro. A esto se suma la prohibición de ingresar a:

Parques públicos y zonas recreativas.

Gimnasios y clubes deportivos.

Baños públicos ( hammams ).

). Salones de belleza, los cuales fueron clausurados en todo el país.

6. Desprotección legal frente a la violencia

Organizaciones como Amnistía Internacional advierten que el sistema judicial talibán eliminó las leyes de protección contra la violencia de género y cerró los refugios para víctimas. Asimismo, las mujeres tienen impedido testificar solas ante un tribunal y se enfrentan a castigos físicos o detenciones arbitrarias si incumplen cualquiera de los decretos impuestos.