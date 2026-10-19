Accidente de helicóptero Black Hawk en Colombia: 15 soldados iban a bordo

¿Qué pasó con el helicóptero Black Hawk en Cauca?

Un helicóptero UH-60 Black Hawk del Ejército colombiano se accidentó mientras cumplía operaciones de abastecimiento y transporte de personal en Inzá, departamento del Cauca.

El Ejército de Colombia reportó el accidente de uno de sus helicópteros UH-60 Black Hawk en el departamento del Cauca.

Según el comunicado oficial, la aeronave cumplía operaciones militares de abastecimiento y transporte de personal cuando cayó a tierra.

En el helicóptero viajaban 15 soldados. La institución confirmó que todos sobrevivieron al accidente.

Algunos militares resultaron heridos, mientras que otros salieron ilesos. De acuerdo con el parte médico difundido por el Ejército, los uniformados reciben atención sanitaria y su estado de salud es estable.

Fuerza Aérea envió aeronaves ambulancia para atender a los soldados

Tras conocerse el siniestro, la Fuerza Aeroespacial Colombiana desplegó dos aeronaves ambulancia King Air 350 hacia Popayán, con el objetivo de apoyar la atención inmediata de los militares.

El traslado de los equipos médicos forma parte de la respuesta activada tras el accidente.

El Ejército informó que puso en marcha los protocolos de emergencia y que un equipo de especialistas y técnicos se desplaza a la zona para iniciar las investigaciones.

Las autoridades buscan establecer qué provocó la caída del helicóptero.

Hasta el momento, la información oficial difundida no establece las causas del accidente.