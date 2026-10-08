La avioneta que se accidentó en Cuenca trasladaba valores del Banco Central del Ecuador

Una aeronave ligera perdió pista y terminó precipitándose hacia el exterior de la terminal aérea. Quedó sobre la avenida Hurtado de Mendoza, en el sector de la quebrada de Milchichig.

La avioneta que sufrió un accidente en Cuenca este jueves 8 de octubre de 2026, fue contratada por el Banco Central del Ecuador (BCE) para el traslado de valores.

La Dirección General de Aviación Civil (DGAC) informa que la aeronave, que cubría la ruta Guayaquil-Cuenca se salió de la pista del Aeropuerto Mariscal La Mar, de Cuenca.

Una avioneta ligera cayó en el sector de Milchichig, al norte de Cuenca. La emergencia ocurrió al mediodía de este jueves 8 de octubre de 2026. En un video de las cámaras del ECU 911 se observa como la avioneta se precipita por una ladera y cae sobre una vía.

https://t.co/SUvDLyUyUM — DGAC Ecuador (DAC) (@DGAC_Ecuador) October 8, 2026

Una aeronave terminó precipitándose hacia el exterior de la terminal aérea. Quedó sobre la avenida Hurtado de Mendoza, en el sector de la quebrada de Milchichig.

En la aeronave viajaban dos personas. Según la DGAC, los dos tripulantes se encuentran estables. "Personal aeroportuario, equipos de emergencia y organismos de seguridad acudieron al lugar para atender el incidente", señaló esa institución.

Por otra parte, el Banco Central del Ecuador informó que, pese al incidente, los valores transportados no resultaron afectados y permanecen íntegros, asegurados y bajo custodia.

📌📰 COMUNICADO OFICIAL | El Banco Central del Ecuador informa a la ciudadanía: ⤵️ https://t.co/CqqBKngcpu — Banco Central del Ecuador (@BancoCentral_Ec) October 8, 2026

EI BCE indicó que "mantiene comunicación permanente con las autoridades y la empresa responsable del servicio para garantizar el resguardo de los valores y la atención necesaria en el lugar del incidente".

Esa institución añadió que las causas del aterrizaje de emergencia serán determinadas por las autoridades a través de las investigaciones.