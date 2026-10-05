Un avión militar se estrella en Nigeria con 32 personas a bordo

Una aeronave militar se estrelló en Igbokoda, en el estado de Ondo, en Nigeria

Un avión de la Fuerza Aérea nigeriana se estrelló, el lunes 5 de octubre de 2026, en el estado de Ondo, en el suroeste de Nigeria, con 32 personas a bordo, según el ejército y el ministro de Aviación.

El portavoz de la Fuerza Aérea, Ehimen Ejodame, declaró que el avión realizaba una "misión rutinaria" desde Benin City, en el sur del país, hacia Lagos, la capital económica, cuando se estrelló en Igbokoda, en el estado de Ondo.

"Las informaciones preliminares indican que había 25 pasajeros y 7 miembros de la tripulación a bordo", declaró en X el ministro de Aviación, Festus Keyamo.

Keyamo agregó que se había localizado el fuselaje del avión, que se estrelló cerca de una base naval.

Un vídeo difundido en las redes sociales mostraba a un grupo de personas junto a un río mientras los equipos de rescate buscaban en la zona desde una embarcación.

"Las operaciones de búsqueda y rescate, en coordinación con las autoridades competentes y los servicios de emergencia, están actualmente en curso", declaró Ejodame.