Actores de doblaje alemanes cuestionan a Netflix por uso de IA en sus voces

Los actores de doblaje, al igual que otros profesionales de la industria del entretenimiento, expresan una creciente preocupación por el impacto de la inteligencia artificial (IA) en su trabajo, especialmente por posibles afectaciones a sus ingresos y a los derechos de autor.

En ese contexto, Netflix envió una carta a actores de doblaje en Alemania en la que sostiene que existe un malentendido sobre el uso que la plataforma pretende dar a las grabaciones. La empresa también invitó a la Asociación Alemana de Actores de Doblaje (VDS) a mantener una conversación informal, informó este martes su presidenta, Anna-Sophia Lumpe.

Según la VDS, la carta incluye una advertencia: si continúa el boicot por parte de los actores, el contenido de Netflix podría emitirse en Alemania con subtítulos en alemán, en lugar de doblaje.

Aunque no existen cifras oficiales sobre el alcance del boicot, Lumpe señaló que las acciones emprendidas por el gremio están generando una respuesta. Netflix confirmó la existencia de la carta y aseguró que está tomando estas preocupaciones “muy en serio”.

Controversia por cláusula contractual

La VDS, que representa a unos 600 actores, denunció que los nuevos contratos de Netflix, introducidos a inicios de este año, permiten que las grabaciones se utilicen para entrenar sistemas de inteligencia artificial, sin detallar si habrá compensación económica.

Esta cláusula provocó el rechazo de la mayoría de los actores de doblaje, quienes se negaron a firmar los contratos. La asociación encargó a un bufete de abogados revisar los términos en relación con la protección de datos, los derechos de autor y la Ley de IA de la Unión Europea.

Netflix sostiene que los contratos se basan en un acuerdo firmado en junio con el sindicato de actores BFFS, el cual exige consentimiento explícito por escrito para el uso de réplicas de voz generadas por IA. No obstante, el sindicato reconoció que aún no se han definido criterios de remuneración para estos usos, al no existir referencias claras en la industria.