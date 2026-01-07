Netflix anunció series y películas que se estrenarán en su plataforma en 2026

Enola Holmes 3 es uno de los estrenos de Netflix para 2026.

Nuevas historias, aventuras y emociones se avecinan con películas y series para 2026. Netflix anunció los estrenos del año a través de un video publicado este miércoles 7 de enero.

Con esta apuesta la plataforma de streaming más importante del mundo se consolida con propuestas más cercanas a su audiencia en formatos híbridos y un fuerte foco en Latainoamérica.

"¿Qué nos depara el 2026? Descubre el futuro", escribió Netflix en sus redes sociales mostrando la gran cantidad de contenido disponible en su plataforma a través de un viaje por las cartas del tarot, las animaciones y los efectos especiales.

Aun así, no se trata del catálogo completo del año, sino que es un aperitivo de las películas, eventos en vivo, series y juegos disponibles.

Estas son algunas de las series y películas más esperadas:

Bridgerton , cuarta temporada

, cuarta temporada Lupin , nueva entrega

, nueva entrega Beef , segunda temporada

, segunda temporada Avatar : La leyenda de Aang, segunda temporada

: La leyenda de Aang, segunda temporada Cien años de soledad , segunda temporada

, segunda temporada Enola Holmes 3

Peaky Blinders: The Inmortal Man

The Inmortal Man The Gentlemen , segunda temporada

, segunda temporada One Piece 2

Narnia

Dulces Magnolias

Un lugar para soñar

APEX

Máquina de guerra

Criaturas

The Rip

Además, uno de los momentos más esperados por la audiencia es la transmisión de las luchas en la WWE, tradicionalmente seguidas por televisión.