Netflix anunció series y películas que se estrenarán en su plataforma en 2026
El video promocional de los estrenos de Netflix hace un guiño a lo que podría ser una nueva temporada de 'House of Cards'.
Enola Holmes 3 es uno de los estrenos de Netflix para 2026.
Netflix
Compartir
Actualizada:
07 ene 2026 - 14:05
Nuevas historias, aventuras y emociones se avecinan con películas y series para 2026. Netflix anunció los estrenos del año a través de un video publicado este miércoles 7 de enero.
Con esta apuesta la plataforma de streaming más importante del mundo se consolida con propuestas más cercanas a su audiencia en formatos híbridos y un fuerte foco en Latainoamérica.
"¿Qué nos depara el 2026? Descubre el futuro", escribió Netflix en sus redes sociales mostrando la gran cantidad de contenido disponible en su plataforma a través de un viaje por las cartas del tarot, las animaciones y los efectos especiales.
Aun así, no se trata del catálogo completo del año, sino que es un aperitivo de las películas, eventos en vivo, series y juegos disponibles.
Estas son algunas de las series y películas más esperadas:
- Bridgerton, cuarta temporada
- Lupin, nueva entrega
- Beef, segunda temporada
- Avatar: La leyenda de Aang, segunda temporada
- Cien años de soledad, segunda temporada
- Enola Holmes 3
- Peaky Blinders: The Inmortal Man
- The Gentlemen, segunda temporada
- One Piece 2
- Narnia
- Dulces Magnolias
- Un lugar para soñar
- APEX
- Máquina de guerra
- Criaturas
- The Rip
Además, uno de los momentos más esperados por la audiencia es la transmisión de las luchas en la WWE, tradicionalmente seguidas por televisión.
Compartir