Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar
Entretenimiento

Netflix anunció series y películas que se estrenarán en su plataforma en 2026

El video promocional de los estrenos de Netflix hace un guiño a lo que podría ser una nueva temporada de 'House of Cards'.

Enola Holmes 3 es uno de los estrenos de Netflix para 2026.

Netflix

Autor

Patricia Armijo

Actualizada:

07 ene 2026 - 14:05

Unirse a Whatsapp

Nuevas historias, aventuras y emociones se avecinan con películas y series para 2026. Netflix anunció los estrenos del año a través de un video publicado este miércoles 7 de enero.

Con esta apuesta la plataforma de streaming más importante del mundo se consolida con propuestas más cercanas a su audiencia en formatos híbridos y un fuerte foco en Latainoamérica.

"¿Qué nos depara el 2026? Descubre el futuro", escribió Netflix en sus redes sociales mostrando la gran cantidad de contenido disponible en su plataforma a través de un viaje por las cartas del tarot, las animaciones y los efectos especiales.

Aun así, no se trata del catálogo completo del año, sino que es un aperitivo de las películas, eventos en vivo, series y juegos disponibles.

Estas son algunas de las series y películas más esperadas:

  • Bridgerton, cuarta temporada
  • Lupin, nueva entrega
  • Beef, segunda temporada
  • Avatar: La leyenda de Aang, segunda temporada
  • Cien años de soledad, segunda temporada
  • Enola Holmes 3
  • Peaky Blinders: The Inmortal Man
  • The Gentlemen, segunda temporada
  • One Piece 2
  • Narnia
  • Dulces Magnolias
  • Un lugar para soñar
  • APEX
  • Máquina de guerra
  • Criaturas
  • The Rip

Además, uno de los momentos más esperados por la audiencia es la transmisión de las luchas en la WWE, tradicionalmente seguidas por televisión.

Te puede interesar