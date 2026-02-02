La película 'El Diablo viste a la moda 2' calienta motores con un nuevo tráiler

El elenco original regresa en la película 'El Diablo viste a la moda 2'

Dos décadas después de convertirse en un clásico pop, la película ‘El diablo viste a la moda 2’ cada vez está más cerca de volver a la gran pantalla.

La 20th Century Studios y Disney liberaron el segundo tráiler oficial de la secuela, una producción en la que regresará el elenco original.

El avance vuelve a poner en escena a Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci, retomando los papeles que marcaron a toda una generación.

Además, el tráiler muestra que parte de la película se desarrollará en Milán, Italia, conocida como una de las capitales mundiales de la moda.

¿Cuándo se estrena?

Century Studios confirmó que la cinta se estrenará en cines el 1 de mayo de 2026. En esta secuela participarán: Emily Blunt como Emily Charlton, Stanley Tucci como Nigel Kipling, Tracie Thoms como Lily, Tibor Feldman como Irv Ravitz y Kenneth Branagh como el nuevo esposo de Miranda.

Pero también actuarán Simone Ashley, Lucy Liu, Juston Theroux, BJ Novak, Pauline Chalamet, Helen J. Shen, Conrad Ricamora, Caleb Hearon, Rachel Bloom y Patrick Brammall, cuyos personajes aùn se desconocen.