Kendrick Lamar, Bad Bunny y Lady Gaga arrancan los Grammys victoriosos

Kendrick Lamar, Lady Gaga y Bad Bunny arrancaron con buen pie la antesala de la 68ª edición de los Grammys este domingo en Los Ángeles, donde ya se empezaron anunciar los ganadores de la mayoría de las 95 categorías de los premios de la Academia de la Grabación.

Bad Bunny triunfó en mejor interpretación de música global gracias a "EoO", sencillo de su aclamado "DeBÍ TiRAR MáS FOToS", Lamar se alzó con tres estatuillas en las categorías de rap y Gaga conquistó el premio a mejor grabación dance/pop por su "Abracadabra".

La crema y nata de la música desembarcó en Los Ángeles y comenzó a desfilar en la alfombra roja del teatro Crypto.com para atender la gala en la cual los colosos, favoritos para esta edición, buscan hacer historia.

Bad Bunny gana y arremete contra ICE

El reguetonero puertorriqueño Bad Bunny exclamó "fuera ICE", la policía migratoria de Estados Unidos, al recibir un Grammy este domingo en Los Ángeles, donde se celebra la 68ª edición de los premios de la Academia de la Grabación.

En su más abierto pronunciamiento contra la arremetida antinmigratoria que impulsa Donald Trump en Estados Unidos, el conejo malo usó todo su discurso de agradecimiento para ensalzar a la comunidad latina: "no somos salvajes, no somos animales, no somos extraterrestres. Somos humanos y somos estadounidenses", dijo.

Y es que la buena racha de Benito Antonio Martínez Ocasio, el conejo malo responsable de la globalización del reguetón, parece imparable.

Bad Bunny logró que "Un verano sin ti" (2022) fuese el primer trabajo enteramente en español nominado a álbum del año por la Academia de la Grabación, y llegó firme en las tres grandes categorías de la noche con su muy aplaudido "DeBÍ TiRAR MáS FOToS", del cual se desprende su nostálgico sencillo "DtMF".

"Fue un álbum muy emocionante", dijo a AFP la musicóloga Lauron Kehrer.

"Abordó mucho a nivel temático y musical", destacó, al elogiar "la forma en que habla de la descolonización (...) la forma en que se adentra en músicas puertorriqueñas más tradicionales y las lleva al público general".

Bad Bunny está en medio de una gira internacional, que comenzó el año pasado después de una multitudinaria residencia en su isla natal.

El intérprete de "Tití me preguntó" está además en cuenta regresiva para su esperado espectáculo del medio tiempo del Super Bowl el 8 de febrero en California, que enardece las pasiones de un Estados Unidos dividido en materia de política migratoria.

Cerca se ubica la camaleónica Lady Gaga, que con su "Mayhem" hizo un regreso triunfal a la escena y de paso se anotó siete nominaciones para unos Grammys que, con 45 nominaciones y 14 triunfos, no le son ajenos.

Aunque su pegajoso "Abracadabra" es otro fuerte aspirante para coronarse como canción del año, la pelea parece reñida en una categoría en la que figuran también el veraniego "Manchild", de Sabrina Carpenter; y "Golden", de la exitosa película animada de Netflix "Las guerreras K-pop", y la gran favorita según los expertos.

La viral melodía conquistó su primer Grammy en la antesala al vencer como la mejor canción escrita para medios visuales.

Por su parte, la banda sonora de la gran contendora en los Óscar "Pecadores" recibió dos gramófonos.

"Wildflower", Grammy a la Canción del año

Billie Eilish ganó el Grammy en la categoría Canción del año gracias a su "Wildflower".

La balada se impuso en una categoría en la que competían éxitos como "Abracadabra", de Lady Gaga; "Anxiety", de Doechii; la viral "APT.", interpretada por Rosé y Bruno Mars; "DtMF", de Bad Bunny, y la veraniega "Manchild", de Sabrina Carpenter.

La cantante recibió el premio junto a su hermano y también compositor de la pieza, Finneas O'Connell, y usó su discurso de agradecimiento para arremeter contra las políticas inmigratorias del presidente Donald Trump.

"Agradecida como estoy, honestamente no siento que necesito decir otra cosa que nadie es ilegal en una tierra robada", dijo en referencia a los conflictos con los nativos de Estados Unidos.

Olivia Dean se lleva el Grammy a la artista revelación del año

La cantautora británica Olivia Dean, quien encabezó las listas de éxitos nacionales e internacionales con su gran éxito "Man I Need", ganó este domingo el Grammy a la mejor artista revelación.

Se impuso a una nutrida lista de candidatos que incluía al cantante de "Ordinary", Alex Warren, el grupo femenino Katseye, la bailarina de TikTok convertida en cantante Addison Rae, The Marias, sombr, Lola Young y Leon Thomas.

"Quiero decir que estoy aquí como la nieta de una inmigrante", dijo al borde de las lágrimas la cantante de raíces guyanesas, quien ha citado a su abuela como una gran influencia.

"Soy el producto del coraje, y pienso que esa gente (los inmigrantes) merecen ser celebrados. No somos nada sin el otro", agregó.

"Reaccionarios"

Con el reguetón, el hip-hop y el K-pop desafiando al pop en las categorías generales, Kehrer apunta que las nominaciones reflejan los cambios en la composición demográfica del cuerpo votante de la Academia de la Grabación.

Más de 3.800 nuevos miembros han sido admitidos. La mitad no supera los 39 años y 58% son personas de color, de acuerdo con el órgano.

Pero las nominaciones también registran los cambios en la manera de escuchar música con el avance de las plataformas de streaming.

La musicóloga sostuvo que los Grammys suelen ser "más bien reaccionarios".

"Que los artistas ganen esos premios es más un indicio del clima que hay, en lugar de un intento por cambiarlo", comentó.

La parte televisada de la 68ª edición de los Premios Grammy comenzará a las 17H00 locales (01H00 GMT), y contará de nuevo con la animación del comediante Trevor Noah.

Se esperan presentaciones de Lady Gaga, Justin Bieber, Sabrina Carpenter y Bruno Mars, así como un homenaje al fallecido rockero Ozzy Osbourne.