Hombre es acusado de vender servicios sexuales de su esposa a más de 120 hombres en Suecia

La Policía de Suecia detuvo, en octubre de 2025, a un hombre supuestamente por haber vendido a su mujer a un centenar de hombres.

Un fiscal sueco imputó, este lunes 30 de marzo de 2026, a un hombre acusado de proxenetismo agravado, violaciones y agresiones sexuales, por haber supuestamente vendido los servicios sexuales de su esposa a más de 120 hombres.

El acusado, de 62 años, fue detenido a finales de octubre y puesto en prisión preventiva después de que su esposa lo denunciara ante la policía en el norte de Suecia.

Se sospecha que obtuvo ganancias económicas durante años a partir de las presiones que ejercía sobre su esposa "para que realizara actos sexuales", según se detalla en el escrito de acusación.

Está acusado de haber publicado anuncios en línea, organizado encuentros, vigilado y presionado a la mujer para que realizara actos sexuales en internet con el fin de atraer a más clientes.

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Según las investigacions, también se le acusa de haber sido violento y de haberla amenazado, de haber explotado su miedo hacia él y de haberse aprovechado de su adicción a las drogas. El fiscal calificó estos hechos de "explotación despiadada".

La fiscal Ida Annerstedt había declarado a AFP en febrero que unas 120 personas sospechosas de haber comprado servicios sexuales habían sido identificadas.

Además del proxenetismo agravado, el hombre, que niega las acusaciones, también fue imputado por ocho violaciones, una de ellas con un cliente, cuatro intentos de violación y cuatro agresiones.

La mujer fue víctima de "delitos graves", declaró su abogada Silvia Ingolfsdottir. "Ahora espera obtener justicia", añadió.