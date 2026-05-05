Adolescente abre fuego en escuela en Brasil y deja dos muertos

Un adolescente abrió fuego este martes en una escuela de Rio Branco, en el noroeste de Brasil, dejando dos empleadas fallecidas y al menos dos personas heridas, entre ellas un estudiante, informaron autoridades locales.

El presunto atacante, un menor de 13 años, fue detenido por la policía, al igual que el responsable legal del arma utilizada en el hecho.

Testigos relataron momentos de pánico durante el ataque. Eduardo Rodrigues Cavalcante indicó que varios alumnos intentaron huir saltando un muro de aproximadamente seis metros. “Oí los disparos y muchos gritos”, afirmó.

Los heridos fueron trasladados a centros de salud, mientras que la Policía Civil de Acre inició una investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar los motivos del ataque.

Como medida preventiva, las autoridades suspendieron las clases durante tres días en todo el estado y activaron equipos de apoyo psicológico para asistir a la comunidad educativa.