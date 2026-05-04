Trump elogia a Washington D.C. mientras se registra tiroteo cerca de la Casa Blanca

Durante una ceremonia con pequeños empresarios en la Sala Este, el presidente Donald Trump aseguró que Washington D.C. "es ahora una de las ciudades más seguras de los Estados Unidos", una afirmación que coincidió paradójicamente con una emergencia de seguridad en las inmediaciones de la residencia oficial.

Casi de forma simultánea a sus declaraciones, el Servicio Secreto reportó que un individuo recibió un disparo por parte de las fuerzas del orden en la intersección de la calle 15 y la avenida Independencia, lo que obligó a cerrar brevemente la Casa Blanca y confinar a los periodistas en la sala de prensa como parte del protocolo de seguridad.

A pesar de la cercanía del incidente y el antecedente de un intento de asesinato ocurrido el pasado 26 de abril durante la Cena de Corresponsales, el mandatario continuó con su agenda programada mientras las autoridades instaban a la ciudadanía a evitar la zona afectada para permitir las investigaciones pertinentes sobre los motivos del sospechoso.