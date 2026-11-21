Agentes del ICE detuvieron a dos pasajeros cuando intentaban abordar un vuelo de Seattle a Los Ángeles, el 21 de noviembre de 2026.

Dos personas fueron detenidas por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) cuando estaban a punto de abordar un vuelo en el Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma, este sábado 21 de noviembre de 2026.

El operativo ocurrió alrededor de las 08:00, durante el embarque del vuelo 1306 de Alaska Airlines, con destino a Los Ángeles. Videos difundidos en redes sociales muestran a varios agentes federales enmascarados interceptando a los pasajeros.

En las imágenes, una mujer que se identifica como Sofía Larrondo asegura tener permiso de trabajo y rompe en llanto mientras los agentes realizan la detención. También afirma que se llevaron a su padre, Ricardo Larrondo.

Autoridades de Seattle cuestionan el operativo del ICE

El Puerto de Seattle, entidad encargada de administrar el aeropuerto, expresó su rechazo a la intervención y aseguró que el procedimiento se realizó sin su conocimiento ni participación.

La institución informó que mantiene conversaciones con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para determinar si los agentes federales incumplieron los protocolos establecidos para este tipo de operativos.

Por su parte, el gobernador de Washington, Bob Ferguson, cuestionó las acciones del ICE. La alcaldesa de Seattle, Katie Wilson, y el fiscal general del estado, Nick Brown, también criticaron el procedimiento.

ICE realiza hasta 40 detenciones diarias en aeropuertos

Según información proporcionada por un alto funcionario del Departamento de Seguridad Nacional a NBC News, el ICE ha realizado entre 20 y 40 detenciones diarias en aeropuertos estadounidenses durante los últimos meses.

La cifra representa un incremento frente al promedio de diez arrestos diarios registrado en mayo de 2025, cuando el Gobierno de Donald Trump comenzó a implementar estas intervenciones en terminales aéreas.

Alaska Airlines aseguró que desconocía el operativo y que revisa lo ocurrido en coordinación con las autoridades.