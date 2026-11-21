El momento quedó registrado en video y sorprendió a los asistentes por las voces y los gritos

Una misa en el Santuario de Padre Pío de Pietrelcina, en San Giovanni Rotondo, al sur de Italia, terminó con un momento inesperado, el pasado 17 de noviembre del 2026.

El cardenal albanés Ernest Simoni, de 98 años, recitó una oración de exorcismo en latín y, durante ese momento, se escucharon voces y gritos dentro del templo.

La secuencia quedó registrada por las cámaras que transmitían la ceremonia.

¿Qué oración recitó el cardenal Ernest Simoni?

El episodio ocurrió el martes, al finalizar una misa que duró aproximadamente una hora.

Durante la ceremonia, Simoni pasó de hablar en italiano a recitar la oración Exorcismus in Satanam et Angelos Apostaticos, una plegaria católica dirigida contra Satanás y los ángeles rebeldes.

El momento llamó la atención de los fieles presentes y de quienes siguieron la transmisión.

Después de la ceremonia, el cardenal explicó el sentido de la plegaria: "Es la oración más poderosa para la paz y para eliminar todas las fuerzas satánicas".

Simoni también había recitado esta oración años atrás en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano.

¿Quién es Ernest Simoni, el cardenal albanés?

Ernest Simoni fue nombrado cardenal por el papa Francisco en 2016. Su historia también está marcada por la persecución que sufrió durante la dictadura comunista de Enver Hoxha en Albania, país del que fue exiliado.

Antes de comenzar la misa en Italia, invitó a los asistentes a rezar por el papa León XIV, las autoridades y la paz mundial.

La ceremonia se realizó en el santuario dedicado a Padre Pío, uno de los lugares de peregrinación católica de Italia.