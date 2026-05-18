Así fue la llegada de Alex Saab a Estados Unidos tras ser deportado de Venezuela

Alex Saab fue extraditado a Estados Unidos desde Venezuela.

Alex Saab fue deportado desde Venezuela a Estados Unidos por presuntos delitos cometidos en territorio estadounidense, aunque no se ha detallado cuales son.

El exministro venezolano, Saab, llegó al aeropuerto de Opa-locka, en Miami el sábado 16 de mayo de 2026.

El empresario señalado como el testaferro de Nicolás Maduro llegó a territorio estadounidense escoltado por agentes de la DEA.

"La medida de deportación fue adoptada tomando en consideración que el referido ciudadano colombiano se encuentra incurso en la comisión de diversos delitos en los Estados Unidos de América, tal como es público, notorio y comunicacional", escribió el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME).

El historial de Alex Saab: Del indulto de Joe Biden a una nueva captura

Saab estuvo preso en Estados Unidos entre octubre de 2021 y diciembre de 2023.

En esa ocasión la justicia estadounidense lo acusaba de lavado de dinero y corrupción.

Sin embargo, el entonces presidente Joe Biden le otrogó un indulto y regresó a Venezuela, donde fue nombrado ministro de Industria y Producción Nacional.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, lo destituyó de ese cargo luego de dos semanas de la incursión estadounidense a Venezuela para capturar a Maduro.

Detención de Saab en Venezuela

En febrero de este año se conoció que Saab fue detenido en Venezuela por el Gobierno de Rodríguez.

Aunque su abogado, Luigi Giuliano, negó la detención y dijo que Saab tenía la intención de reunirse con la Presidenta encargada.

Antes, fiscales acusaron a Saab de actos de corrupción en Miami.

El historial de Alex Saab: Del indulto de Joe Biden a una nueva captura

En Ecuador la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional abrió una investigación en el caso Sucre que vinculó a Alex Saab.

El caso gira entorno a presuntas exportaciones irregulares entre Venezuela y Ecuador durante el Gobierno de Rafael Correa, que habrían sido coordinadas por Saab, que era contratista del régimen venezolano.

Según las investigaciones Saab era dueño de la empresa Fondo Global Cosntrucciones (Foglocons), y en el año 2011 esta compañía firmó un contrato con el gobierno de Maduro para la construcción de vivienda popular, pero las alerta se encendieron porque las operaciones de este contrato se hicieron a través de Ecuador.

La compañía Foglocons se encargaba de exportar material prefabricado para la elaboración de estas viviendas, y recibía los pagos desde Caracas a través del Sistema de Compensación Regional (Sucre).

Los indicios apuntan a que supuestamente Saab habría armado un sistema irregular para ayudar a lavar 2 000 millones de dólares entre los gobiernos de Venezuela y Ecuador de aquel entonces.

La estratagema habría lavado fondos a través de exportaciones ficticias y subvaloradas, hechas entre ambos países entre 2011 y 2013 supuestamente por Foglocons, una compañía formada por Saab y otros socios.

¿Quién es Alex Saab?

Alex Saab es un empresario colombiano cercano al chavismo desde los últimos años de la gestión de Hugo Chávez.

Ha sido señalado como el testaferro del expresidente Nicolás Maduro, por su cercanía con el régimen del depuesto presidente y por su participación en diversos contratos estatales en Venezuela.

Sus negocios han estado relacionado principalmente con programas de importación de alimentos y proyectos de construcción de viviendas durante el gobierno de Maduro.

Entre las operaciones en las que participó se encuentran acuerdos vinculados al programa de distribución de alimentos CLAP y a planes de vivienda de interés social.

Según investigaciones judiciales, estos contratos habrían presentado irregularidades como sobreprecios, deficiencias en la calidad de los productos y presuntos esquemas de lavado de dinero.