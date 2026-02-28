¿Quién es Alí Jamenei y cuál es su papel tras ataques de EE.UU. e Israel?

En medio de la ofensiva militar conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán este 28 de febrero de 2026, la figura de Alí Jamenei, líder supremo de Irán desde 1989, se convierte en el centro político e histórico del conflicto actual.

Jamenei, de 86 años y máximo mandatario político y religioso de la República Islámica, ejerce el poder absoluto sobre las instituciones del Estado, las fuerzas armadas y la política exterior, en una estructura teocrática establecida tras la Revolución Islámica de 1979.

Luego del inicio de los ataques, autoridades iraníes confirmaron que Jamenei fue trasladado a un lugar seguro fuera de Teherán, en medio de explosiones reportadas en la capital e importantes zonas urbanas del país.

La ofensiva fue descrita por el Pentágono como “operación Epic Fury” y por el gobierno israelí como un ataque “preventivo” para eliminar amenazas potenciales, marcando un giro dramático del conflicto luego del fracaso de las negociaciones nucleares que se estaban llevando a cabo en Ginebra esta semana.

Históricamente

Bajo su mandato Irán ha promovido una política de resistencia ante Occidente e Israel, fortaleciendo vínculos con grupos y estados aliados y desarrollando su programa nuclear, lo que ha generado tensiones permanentes con Washington y Tel Aviv.

El actual ataque conjunto se produce después de advertencias de Washington y Tel Aviv sobre la amenaza de los programas militares e intercontinentales iraníes, y en paralelo con escaladas militares que incluyen misiles lanzados por Irán en represalia.

¿Cuál es la importancia de Alí Jamenei en esta crisis?

El nombre de Alí Jameneí vuelve a situarse en el centro del escenario geopolítico. Como Líder Supremo de Irán, Jameneí no es solo una autoridad simbólica, sino el máximo responsable de las decisiones estratégicas del país en materia militar, política y exterior.

A diferencia del presidente iraní, el Líder Supremo concentra el poder real sobre las Fuerzas Armadas y la Guardia Revolucionaria, además de tener la última palabra sobre el programa nuclear y la política internacional.

Jameneí encarna la continuidad del sistema político instaurado tras la Revolución Islámica. Su liderazgo ha definido la postura de confrontación frente a Estados Unidos e Israel, así como la construcción de alianzas regionales con actores estratégicos en Medio Oriente.