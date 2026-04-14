Dos integrantes de Los Lobos son detenidos por sicariato y extorsión

La Policía detuvo a dos presuntos integrantes de la banda criminal Los Lobos en Quevedo, Los Ríos, por supuesta vinculación con tráfico de drogas, tenencia de armas, sicariato, secuestro, extorsión y robo a personas y vehículos.

Los aprehendidos fueron identificados como Aarón R., alias 'Pelao Aarón', y Klever Q., alias 'Sapo'.

Artículos incautados en el operativo

Durante el operativo, los agentes incautaron un arma de fuego, un celular y sustancias sujetas a fiscalización.

Los Lobos es uno de los grupos delincuenciales, catalogados como "terroristas" en el marco del "conflicto armado interno" declarado por el presidente Daniel Noboa a inicios de 2024 para combatir al crimen organizado.