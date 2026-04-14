Justin Bieber dispara sus reproducciones en Spotify tras su regreso a Coachella

El artista canadiense Justin Bieber posicionó 21 canciones en el Top 200 Global de Spotify tras su actuación en Coachella el fin de semana.

Esto representa la mayor cantidad lograda por un artista después de presentarse en dicho festival.

Bieber también alcanzó el número 1 de la lista Global Top Artist gracias a que su catálogo superó los 77 millones de reproducciones en un solo día, de acuerdo con datos de Spotify.

Los temas que despuntaron en Spotify

Los temas que más le ayudaron en este aumento fueron 'Beauty and a Beat', que se colocó en el puesto número 3; 'Baby', que lo catapultó a la fama internacional en 2010, y 'Daisies', en el número 16.

Además, las reproducciones de su álbum 'SWAG' aumentaron un 80 % en Estados Unidos en lo que va de semana.

Bieber, de 32 años, regresó a los grandes escenarios el fin de semana como cabeza de cartel de Coachella con un espectáculo en el que hizo un repaso nostálgico de su carrera desde sus inicios en internet.