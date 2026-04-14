Frickson Erazo gana la tercera temporada de MasterChef Celebrity Ecuador.

¡Grande Frickson! El exfutbolista ganó la tercera temporada de MasterChef Celebrity Ecuador, transmitida este martes 14 de abril de 2026 por Teleamazonas.

Tal como en la cancha, Frickson Erazo defendió su puesto en la cocina hasta el final. El esmeraldeño se alzó con el título que lo acredita como el mejor cocinero de la temporada del reality de cocina más famoso del mundo.

'El Elegante' preparó un menú de tres tiempos que enamoró al jurado conformado por Jorge Rausch, Irene González y Cecilia Cedeño.

El exfutbolista preparó una entrada de uña de cangrejo apanada con maduro y con una miel de chipotle ahumada, que representa el manglar esmeraldeño.

El plato fuerte deleitó con un ensumacao del Pacífico Fusión, que incluyó langosta con tierra de verde y hondashi y mariscos en caldo de ostras, maní, coco y jengibre.

El menú cerró con broche de oro. El postre de 'El Elegante' fue una panna cotta de maracuyá con falso caviar de panela, limoncillo y cardamomo, gelificación de açai y crumble de coco.

Frickson se apoyó con sus excompañeros de cocina, Mara, Manaba y Beber. Ellos estuvieron detrás de él para alentarlo durante los 120 minutos de cocinada para sacar los tres platillos.

"Mueve los hombritos, mueve los hombritos que hoy gana Frickson", repetía su barra mientras el exfutbolista cocinaba con entusiasmo.

Durante su paso por las cocinas de MasterChef destacó por su liderazgo, pasión y sabor esmeraldeño. Sus 'hombritos' se convirtieron en el festejo clásico que lo acercó al público mostrando su lado más humano.

La noche estuvo llena de recuerdos, nostalgia y sabor. Junto al jurado, la presentadora Virginia Limongi y los exparticipantes se compartieron momentos que marcaron esta temporada en las cocinas.