Alumnos, estudiantes y funcionarios protestan en Grecia, 'como en Francia'

Manifestantes protestan contra el alto costo de la vida en Grecia.

Estudiantes, profesores y funcionarios protestan este miércoles 21 de octubre del 2026 en Grecia para denunciar el costo de la vida y las carencias del sistema educativo, en un movimiento que presenta como similar al observado en Francia.

A mitad de jornada se esperan movilizaciones en Atenas y en Tesalónica, la segunda mayor ciudad del país, en el norte.

"En Grecia, como en Francia, reclamamos una educación pública y gratuita", dijo a la AFP Katia Koubousidou, presidenta de los estudiantes de Filosofía y Pedagogía de la Universidad Aristóteles de Tesalónica.

"No será una movilización aislada. Tenemos un plan para seguir con nuestras protestas", prometió.

La noche del martes, decenas de estudiantes instalaron tiendas de campaña en la plaza Syntagma, frente al Parlamento griego, en Atenas, y en una calle peatonal de Tesalónica, constató AFP.

El sindicato de funcionarios Adedy ha convocado además un paro a partir de las 11H hora local (08H00 GMT) y una manifestación en Atenas.

"Grecia y Francia, rebelión en todos lados. Mismos problemas, mismo enemigo", podía leerse en una pancarta en Tesalónica, que cuenta con una gran población estudiantil.

Pese a las recientes revalorizaciones del salario mínimo en Grecia, actualmente no supera los 920 euros netos al mes.

Alumnos y profesores de educación secundaria protestan además por la deficiencia de las infraestructuras y la falta de personal. El sindicato de docentes de secundaria OLME estima en 15.000 el faltante de profesores en las escuelas.

Los manifestantes reclaman además un incremento del gasto público en educación en Grecia, que en 2023 destinó a este rubro un 3,3% de su PIB, por debajo de los medios de la UE (4,7%), según datos de Eurostat, la agencia estadística europea.

El sindicato de funcionarios Adedy pide además un incremento salarial y un apoyo "sustancial" a los docentes.

Con elecciones legislativas previstas en 2027, el gobierno conservador griego se esforzó en los últimos días para evitar todo paralelismo con las manifestaciones de Francia y sus derivaciones violentas.

El primer ministro, Kyriakos Mitsotakis, aseguró el lunes que Grecia no volverá "nunca" a la época de "gran agitación social" que caracterizó los años de la crisis financiera.