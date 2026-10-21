AMT investiga presunta corrupción de dos agentes de tránsito en Quito

Mediante un comunicado oficial la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que investiga un presunto acto de corrupción en el que estarían involucrados dos agentes civiles de tránsito. La información fue difundida la noche del martes 20 de octubre de 2026 a través de sus cuentas oficiales.

Según el denunciante, dos agentes detuvieron su marcha en la calle Luis Tufiño, cerca de la avenida La Prensa, en el norte de Quito. El motivo habría sido el uso de vidrios polarizados.

En un video el conductor contó que explicó a los uniformados que se trata de un vehículo blindado y que las características constan en la matrícula. Sin embargo, asegura que le habrían exigido dinero para evitar la sanción y no llevarse el auto detenido.

El hombre detalló que tuvo que generar un código para el retiro del dinero sin tarjeta con su propio número de teléfono.

Con base en estos hechos, la AMT aseguró que la Dirección de Asuntos Internos, con la colaborción del denunciante, formalizó la denuncia para iniciar las acciones administrativas correspondientes.

De igual manera, la Coordinación General Jurídica presentó la denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado para que se investiguen los hechos y se determinen responsabilidades.

Finalmente, la AMT ratificó su política de cero tolerancia frente a la corrupción.