Argentina cerrará el ingreso a venezolanos relacionados con Nicolás Maduro

El Gobierno argentino informó este sábado 3 de enero del 2026 que prohibirá el ingreso al país de ciudadanos venezolanos relacionados con la presidencia de Nicolás Maduro, quien fue arrestado y enviado a Estados Unidos en un operativo ordenado por Donald Trump.

El jefe de gabinete, Manuel Adorni, detalló en X que la medida busca evitar que puedan entrar a Argentina "los cómplices de Maduro que intenten buscar refugio en el exterior".

"La República Argentina ha adoptado nuevas restricciones migratorias en virtud de la captura del dictador Nicolás Maduro", señaló Adorni, y dijo que la medida abarca a "funcionarios, miembros de las fuerzas armadas, empresarios vinculados al régimen y sancionados por los Estados Unidos, entre otros".

Aliado explícito de Donald Trump, el presidente argentino, Javier Milei, calificó este sábado de "excelente noticia para el mundo libre" el operativo de Estados Unidos en Caracas que llevó a la captura de Maduro y de la primera dama, Cilia Flores.

Milei, una de las figuras más cercanas a Trump en la región, celebró el anuncio de la captura de Maduro pocos minutos después de su publicación en la red social Truth Social.

A la reacción del presidente argentino le siguió la de la senadora oficialista y ex ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, que escribió un breve mensaje en X con una bandera de Venezuela y la frase "Venezuela será libre".