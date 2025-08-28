Un ataque de Rusia contra Ucrania deja muertos y daña un edificio de la Unión Europea

Un edificio dañado luego de un ataque con misiles rusos en Kiev, en medio de la invasión rusa de Ucrania, el 28 de agosto de 2025.

La tensión entre Rusia y Ucrania crece por un nuevo ataque en Kiev, que ha dejado al menos 15 muertos, incluidos cuatro menores, el 28 de agosto de 2025.

Se trata de uno de los mayores ataques aéreos rusos contra Ucrania, informaron el jueves autoridades locales y el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, quien acusó a Moscú de preferir "continuar matando" antes que negociar la paz.

El ataque afectó a zonas céntricas de Kiev, capital de Ucrania, y causó daños importantes en la representación de la Unión Europea y la oficina del British Council.

La mañana del jueves, los rescatistas y numerosos vecinos se afanaban en retirar escombros del centro de Kiev tras los ataques, constató un periodista de AFP.

Una bomba dejó un cráter humeante en un edificio residencial de cinco pisos que quedó partido en dos por el bombardeo.

Los socorristas sacaron de los escombros un cuerpo cubierto de polvo y vestido con pijama, y lo colocaron en una bolsa negra de plástico. Las autoridades creen que varias personas siguen atrapadas bajo el edificio derrumbado.

Los esfuerzos diplomáticos se aceleraron recientemente bajo el impulso del presidente estadounidense Donald Trump, pero no han arrojado resultados concretos, y Rusia más bien intensificó sus bombardeos contra Ucrania.

Reacciones al ataque ruso contra Kiev

Zelenski calificó el ataque como una "horrible y deliberada matanza de civiles". "Por el rechazo del alto el fuego y por los constantes intentos rusos de esquivar las negociaciones, se necesitan nuevas sanciones fuertes", agregó Zelenski, citando en especial a los aliados de Rusia, como China y Hungría.

El edificio de la misión de la Unión Europea en Kiev quedó dañado por los ataques, afirmó el presidente del Consejo Europeo, António Costa, quien aseguró que el bloque "no se dejará intimidar" por Rusia. La UE convocó al embajador ruso