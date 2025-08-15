Concluye encuentro entre Trump y Putin en Alaska sin acuerdos previos sobre guerra en Ucrania

Presidente de EE.UU., Donald Trump y su homólogo ruso Vladimir Putin concluyeron una breve cumbre en el estado de Alaska por conflicto en Ucrania.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo de Rusia, Vladímir Putin, concluyeron este viernes su cumbre en Alaska con una breve rueda de prensa conjunta en la que no anunciaron ningún acuerdo sobre la paz en Ucrania.

El presidente Trump dijo brevemente que quedan "muy pocos" temas sin resolver con Rusia; sin contestar preguntas de la prensa.

Por su parte, el presidente ruso, Vladimir Putin, dijo que el "entendimiento" alcanzado, según él, con su homólogo estadounidense Donald Trump durante una cumbre en Alaska podría traer paz a Ucrania.

"Esperamos que el entendimiento alcanzado allane el camino hacia la paz en Ucrania", declaró Putin en una rueda de prensa conjunta con Trump que dieron por terminada.

"Nuestras negociaciones se desarrollaron en un ambiente constructivo y mutuamente respetuoso. Fueron muy exhaustivas y útiles", declaró Putin a los periodistas.

Además, Putin, propuso durante el encuentro a su homólogo de EE.UU., Donald Trump, celebrar la próxima cumbre en Moscú.

Putin subrayó que se dan todas las condiciones para que él y Trump logren poner fin al conflicto en Ucrania, y llamó a Kiev y a los países europeos a no torpedear los logros alcanzados ya en el proceso de paz, durante una rueda de prensa conjunta en la base aérea de Elmendorf-Richardson, cerca de Anchorage (Alaska).